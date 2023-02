El abogado Abelardo De La Espriella y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en los últimos días han protagonizado un rifirrafe en redes sociales.



Todo empezó cuando De La Espriella sacó a relucir unas fotografías de Quintero en las que se le ve bailando con una mujer, refiriéndose a él como ‘ladrón miserable‘: “Será recordado como el delincuente que es”, escribió en un tweet.

El ladrón miserable de @QuinteroCalle será recordado como el delincuente que es: el Samuel Moreno paisa. Disfruta tus últimos días en libertad, mientras la justicia te toca la puerta. ¡Ya veremos qué tan valiente eres, "Pinturita"! (A.D.L.E) #UribeSeRespeta #ElSamuelMorenoPaisa pic.twitter.com/6Xnt3cgZhb — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLAE) February 10, 2023

Quintero no se quedó callado, pues por medio de la misma red social lanzó lo que llamó un ‘derecho de petición’: “¿Hizo usted un acuerdo con la justicia de Estados Unidos por haber recibido plata de narcotraficantes? ¿La negociación incluyó que usted renunciaba a la defensa de bandidos?”.



En un punto hasta cruzaron ideas de someterse al polígrafo, con algunas condiciones: que fuese certificado en EE.UU y que entre los dos definieran la fecha fueron las más sencillas, hasta que el alcalde de Medellín pidió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez hiciera presencia.



“Veámonos de frente, como debe ser, porque en las redes todo el mundo es ‘valiente’. Hagamos un debate público, que nos permita probar lo que cada uno afirma. Pon fecha y sitio. Estoy listo”, le respondió De La Espriella.



Entretanto, Quintero Calle señaló: “No vales el tiempo ex abogado. Si mucho alcanzarías de ñapa si la cosa es con Uribe".

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA