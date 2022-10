Una comitiva de la alcaldía de Medellín, liderada por Daniel Quintero y la primera dama, Diana Osorio, viajó este fin de semana a Sogamoso, Boyacá, para firmar un convenio marco entre los dos municipios.



Se trata de un documento interadministrativo de cooperación para que el Establecimiento Público Olaya Herrera, dueño y cedente del aeropuerto local de Medellín, opere el Alberto Lleras Camargo de Sogamoso.

Con una infraestructura de 40 años y una pista de 1.800 metros de longitud, autoridades locales de Antioquia y Boyacá esperan que en el futuro el terminal se convierta en un aeropuerto de carga alterno a El Dorado de Bogotá con una pista de 4.400 metros.



"Un aeropuerto congelado no le sirve a nadie y por eso activarlo es nuestra primera misión. Esa misión viene acompañada de una vez con hechos. Vinimos con empresarios del sector aeronáutico, que dicen que en el corto plazo van a tener entre cuatro y seis rutas llegando aquí", dijo Quintero ese día.

#AEstaHora El alcalde de #Medellín @QuinteroCalle arriba al Aeropuerto Alberto Lleras Camargo con su comitiva, con el propósito de firmar el convenio para la modernización, operación y administración del aeropuerto de la ciudad de #Sogamoso pic.twitter.com/2QYZcBR8aL — Alcaldía de Sogamoso (@AlcSogamoso) October 8, 2022

Las críticas

Según se conoció durante la visita, el comodato de administración será por cinco años, pero se aclaró que el aeropuerto seguirá perteneciendo al municipio de Sogamoso.



"Hemos consolidado un trabajo de más de dos años. ¿Por qué con Medellín? La única entidad que opera aeropuertos en Colombia es el aeropuerto Olaya Herrera, que tiene la experiencia y la idoneidad porque en su objeto social está administrar aeropuertos”, aseguró el alcalde boyacense, Rigoberto Alfonso Pérez.



Sin embargo, en la tarde del sábado, 8 de octubre, el mandatario aprovechó la visita para recorrer las calles de la ciudad, saludar a algunos ciudadanos, tomarse fotografías e incluso bailar al ritmo de la música tradicional de la región.



Y, en redes sociales, hubo críticas por la justificación del viaje de la comitiva que voló en un avión de la empresa de vuelos chárter Searca.



"No entiendo.¿ Que hace Quintero Calle en Sogamoso? ¿Es campaña política con recursos públicos?, que alguien me explique por favor, que no han contado en que consiste el convenio, porque no se encuentra publicado aún en los contratos de la Alcaldía de Sogamoso.", escribió la excandidata al Senado, Claudia Carrasquilla.

No entiendo.¿ Que hace @QuinteroCalle en Sogamoso?. ¿Es campaña política con recursos públicos?, que alguien me explique por favor, que no han contado en que consiste el convenio, porque no se encuentra publicado aún en los contratos de la Alcaldía de Sogamoso. pic.twitter.com/19zqm72ydg — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) October 8, 2022

Por su parte, el exconcejal Bernardo Alejandro Guerra señaló que: "Alcalde de Sogamoso expresa estar feliz de entregarle la administración de su aeropuerto a la alcaldía de Medellín. ¡Dios guarde y favorezca a los Sogamoseños!".



El alcalde Quintero aseguró durante el consejo de gobierno, en la mañana de este lunes, 10 de octubre, que su administración volverá a presentar ante el Concejo distrital el proyecto de acuerdo que busca convertir al Olaya Herrera en una empresa industrial y comercial del Estado.



Vale la pena recordar que el proyecto se hundió en abril de 2021 porque los concejales argumentaron en su momento que se requerían más estudios y una mayor discusión ciudadana.



