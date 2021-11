Daniel Quintero fue a fiesta de Rigo en Miami y el Concejo lo critica

Una verdadera polémica despertó entre concejales de Medellín la parada del alcalde Daniel Quintero Calle en Miami, Estados Unidos, donde se le vio en la fiesta de inauguración de una tienda del ciclista Rigoberto Urán.



Alfredo Ramos, concejal del Centro Democrático, mostró su inconformidad porque el alcalde tenía previsto un viaje a Barcelona, al Smart Cities Expo Congress, del 16 al 18 de este mes, para el cual solicitó permiso al Concejo, pero no para ir al país americano.



En redes sociales circulan fotografías en las que el mandatario asiste al evento de 'Rigo' el sábado 20 de noviembre, en compañía del secretario de Gobierno, Esteban Restrepo.



"¿Por qué Quintero terminó en Miami si él había pedido permiso al Concejo para salir del país y estar del 15 al 20 de noviembre en Barcelona? Todo es una mentira", trinó Ramos.



La polémica se centró en que a Quintero a Barcelona se le asignaron 25 millones de pesos de viáticos, luego de la solicitud que elevó a los corporados el pasado 5 de noviembre, para salir del país entre el 15 y el 20 de noviembre.



Este monto sería para cubrir los gastos de tiquetes aéreos, hospedaje y alimentación, debido a que las entradas a la feria las cubriría el congreso, al ser invitado como ponente por parte de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Ballano.



“Por lo anterior y atendiendo a la dispuesto en el artículo 112 de la ley 136 de 1994 (...) Me permito solicitarle al Concejo la autorización de salir del país desde el lunes 15 de noviembre al sábado 20 de noviembre de 2021, con el fin de asistir al congreso al que he sido invitado y en los días adicionales poder atender la agenda paralela”, dice el documento de la solicitud.



La Alcaldía de Medellín aclaró a este medio de comunicación que el vuelo Barcelona- Medellín hacía escala en Miami, por lo que esta parada de Daniel Quintero no generó gastos adicionales. A su vez, señaló que el monto de los viáticos es estándar para cualquier funcionario al que se le aprueben este tipo de viajes.



En su paso por Miami, a Quintero se le vio también en una reunión con Moishe Mana, "inversionista artífice de la transformación de Wyndwood en Miami".

El exconcejal Bernardo Alejandro Guerra también criticó la parada del alcalde en Miami:

Viaticos por $25 millones de pesos para 5 días en viaje oficial a Barcelona del Lunes 15 al Viernes 20 de Noviembre “chicaneando”con lo que no ha construido y por el contrario ha deteriorado, rinden para una “voladita” a Miami el fin de semana a compartir con amigos y familia? pic.twitter.com/4ZjJQtbev0 — Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) November 23, 2021

