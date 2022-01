Lo último que afirmó el alcalde Daniel Quintero Calle sobre su revocatoria fue el 31 de diciembre en su mensaje de Año Nuevo, en el que le deseó a los medellinenses felices fiestas y aprovechó para hacer una premonición: “Iniciamos juntos nuestro tercer año de gobierno. Serán 4”.



Desde el jueves denunció que supuestamente a miles de personas le habían suplantado su firma en el proceso de revocatoria, luego de que la Registraduría el pasado 24 de diciembre presentara un informe técnico, avalado por el Grupo de Verificación de Firmas, en el que quedó consignado que luego de revisar 383.685 rúbricas entregadas por el comité promotor de la revocatoria, un total de 133.248 eran legítimas.



Desde la publicación del informe de la Registraduría, el mandatario contaba con un plazo de cinco días para controvertirlo y mostrar que sí se trató de, como dijo, “un proceso sistemático defalsificación”, los cuales se cumplieron el pasado 31 de diciembre.



A este momento, la Alcaldía no confirmó si el mandatario presentó este recurso, ni tampoco si presentó ante la Fiscalía y a las autoridades electorales competentes las pruebas que había asegurado tener sobre la presunta suplantación de firmas.



Lo que sí afirmó el mandatario el último día del 2021 fue que 3.000 personas reportaron haber sido suplantados, luego de habilitar una plataforma web en la que se podía validar las cédulas de los ciudadanos, mostrando si este había o no firmado por la revocatoria, hecho que despertó polémica en la ciudad.



“Usaron sus cédulas y nombres y los expusieron públicamente sin su autorización para fomentar una revocatoria fraudulenta”, dijo Quintero.



Si al ingresar los datos en la plataforma, el resultado era que la persona sí había votado, podía reportar si consideraba que su firma había sido suplantada, pero se le solicitaban más datos, como la fecha de expedición de su cédula y el número de celular.



“Una nueva forma de recoger información de manera irregular sin tener en cuenta ley de Habeas Data. Cuidado Medellín, no le den su información a cualquiera. Ese formulario pide información que no es necesaria. Para saber si usaron su firma ilegalmente consulten a la Registraduría”, criticó el concejal Daniel Duque.



Pese a esto, en Twitter fueron publicados varios reportes de supuestas firmas suplantadas. Uno de los casos fue el de la mamá de Juan Pablo Ramírez, secretario de Inclusión Social, que afirmó que su firma fue falsificada y que este publicó en un video, revelando el tomo, el folio y el renglón en el que aparecía avalada la firma de la mujer. En contraste, uno de los integrantes del comité de la revocatoria publicó que esta información era falsa, con una captura de pantalla del informe.



Otra de las denuncias la hizo Ález Flórez, el ahora candidato al Senado por el Pacto Histórico y quien recientemente fue destituido como concejal de Medellín, afirmando que engañaron a varias personas en las iglesias, indicando que las firmas las recolectaban para “ayudar a las mujeres maltratadas”.

¿Qué sigue?

La Resolución 6245 de 2015 del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE), explica en qué consiste la objeción que podía presentar el alcalde Quintero hasta el 31 de diciembre.



"Se podría controvertir por escrito el informe explicando los fundamentos técnicos de contradicción, las razones de validez o exclusión de cada uno de ellos, Vencido este término sin que se presente objeción alguna, se entenderá que el informe es definitivo y se comunicará inmediatamente al respectivo Registrador del Estado Civil, dejando constancia de ello".



En caso de que sí exista contradicción al informe técnico, la Dirección de Censo Electoral las responderá en un término máximo de 10 días calendario siguientes al vencimiento del término para controvertir, es decir, hasta el 10 de enero de 2022, según indica el CNE en esta resolución.



Cumplido este nuevo plazo, la Registraduría emitirá el informe técnico definitivo, que será comunicado al registrador, a los promotores de la revocatoria y a la ciudadanía en general.



De eso sigue el certificado de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para proceder con la designación de la fecha en la que los ciudadanos saldrán a votar para decidir si quieren, o no, que Quintero siga como alcalde de la capital antioqueña.





De acuerdo con la Registraduría, una vez expedido el informe definitivo de la verificación de firmas de apoyo, el registrador correspondiente enviará al gobernador o al Presidente de la República, según sea el caso, para que se fije la fecha de votación correspondiente.



“Esperamos que sea el 13 de marzo. Tenemos que salir 314.000 personas a votar, y la mayoría (157.361 personas) debe decir que sí lo quiere revocar”, expresó Andrés Felipe Rodríguez, vocero del movimiento revocatorio.



Fijada la fecha, la Dirección de Gestión Electoral procederá a expedir el respectivo calendario con la programación de las actividades para llevar a cabo la votación correspondiente.



314.000 personas tendrán que salir a votar y la mayoría (157.361 personas) debe decir que sí lo quiere revocar o que no quiere.



Explica la Registraduría que dentro de los 8 días siguientes a la notificación de la resolución que certifica el cumplimiento de los requisitos para la revocatoria del mandato, el Presidente o el gobernador, según corresponda, fijará fecha en la que se llevará a cabo la jornada de votación. En este caso sería el gobernador.



La revocatoria del mandato deberá realizarse dentro de un término no superior a dos meses, contados a partir de la certificación expedida por la Registraduría.



Mientras tanto, el enfrentamiento político continúa a través de Twitter, entre quienes apoyan al alcalde Quintero y quienes apoyan el proceso de la revocatoria.



