Durante el último consejo de gobierno que presidió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, este le pidió a los pequeños comerciantes unirse para participar de las elecciones de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.



El llamado lo hizo después de hablar sobre el ataque sicarial del que fue víctima Jhon Fredy Zuluaga Gómez, miembro de la lista #3 para dichos comicios que se celebrarán este próximo jueves, 1 de diciembre. Este hombre figura como representante legal de Inversiones Gran Guayaquil S. A. S., empresa registrada en 2012.

Según el mandatario, este hecho se dio porque esta lista fue vinculada “de forma infame y mentirosa de ser la lista del alcalde Quintero. A esa persona que estaba liderando esa lista le metieron cuatro tiros, lo que demuestra lo que está pasando en Medellín”.



Agregó que la Cámara de Comercio fue utilizada para financiar el proceso de revocatoria en su contra que la semana pasada se cayó ante la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil que no certificara el cumplimiento de los requisitos del proceso.



"Yo le pido a los órganos de control mucha atención sobre lo que está pasando en la Cámara de Comercio de Medellín, que eso no es normal que estén tan desesperados de mantenerse en el poder", manifestó Quintero.



Antes esta afirmaciones, los empresario y comerciantes de la lista #3 para las elecciones de la junta directiva, emitieron un comunicado a la opinión pública donde manifestaron su repudio al uso político que se le está dando al atentando a su compañero, así como la decisión de continuar con la aspiración.



“Creemos que hemos sido víctimas en todos estos desafortunados sucesos. Pero esto no nos amilanará para seguir adelante. Esperamos ahondar esfuerzos para conseguir la mayor cantidad de votos posibles”, dice la misiva.



Desde el Comité Intergremial de Antioquia, entidad conformada por 30 gremios y las cinco Cámaras de Comercio del departamento, por medio de un comunicado, rechazaron las acusaciones del alcalde Quintero y las cuales calificaron de “improcedentes y temerarias”.



“Sus agravios infundados y mensajes descalificadores frente al proceso de elecciones, son solo el triste reflejo de una pobre y muy cuestionada gestión pública y comunicacional, que contribuye a la ya generalizada confusión que, desde los 3 años de gobierno del alcalde Quintero, han afectado gravemente el desempeño, la proyección y el perfil reputacional de diversas instituciones y proyectos emblemáticos de nuestra ciudad”, dice uno de los párrafos.



En el comunicado le solicitaron al presidente Gustavo Petro acompañar un proceso para construir sobre la diferencia.



