Alcalde Daniel Quintero, envuelto en otra polémica en redes sociales

De nuevo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se vio envuelto en una polémica en redes sociales, al punto de que este lunes es tendencia el numeral #RevocatoriaDanielQuintero.

Las razones que argumentan los twitteros son varias, pero una de ellas tiene que ver con unas fotos que circulan en internet, en las que se ve el manejo de basuras en varios sitios de la ciudad.



En las fotos se aprecian varias bolsas de basura y escombros en las esquinas, algunos con residuos regados.



Ante esto, Emvarias, empresa encargada de la recolección de basura en la ciudad respondió: "Esta es una problemática que afecta nuestra operación y, sobre todo, a la ciudad. Diariamente hacemos operativos de control en vías principales y pedagogía para el adecuado manejo de escombros y residuos. ¡El compromiso es de todos y requerimos apoyo ciudadano!".



(Lea también: ‘Estamos lejos de otra cuarentena estricta’: Daniel Quintero)

Está no es la #Medellin que yo quiero.@EPMestamosahi y @QuinteroCalle pilas, que este problema no nos coja ventaja. pic.twitter.com/cRdrwnawMy — PensandoEnAntioquia (@genteconvos) October 11, 2020

Otra de las críticas a Quintero tiene que ver con un nuevo rumor de una nueva fiesta, aunque esta no ha sido confirmada.

Alcalde @QuinteroCalle ¿está disfrutando la fiesta en la hacienda San Francisco en Copacabana?



Usted NO da ejemplo de nada. Salvemos Medellín — Camilo Salazar Rpo (@CamiloSalazarRe) October 12, 2020

Hace apenas una semana, varios medios de comunicación locales divulgaron información según la cual el alcalde estaría haciendo una fiesta con más de 100 personas, lo que va en contravía de las pocas medidas vigentes por el covid-19, dentro de las que se incluye la prohibición de los eventos de más de 50 personas.



Aunque el pasado 7 de octubre el alcalde respondió a las críticas con varias precisiones, una de ellas que el lugar de la fiesta no era su casa, este lunes de nuevo salió a colación el tema entre los twitteros.



(Lea también: 'Youtuber' narra cómo entró al juego de Colombia pese a restricciones)

1. Ayer cumplió la niña. Un asunto que celebramos en familia.

2. En Medellín tenemos gracias a nuestro trabajo apertura de la economía. Lo que incluye bares, restaurantes y reuniones familiares de hasta 50 personas.

3. No hubo fiesta y la que muestran en redes no es nuestra casa. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 7, 2020

Otro de los aspectos que critican en Twitrer es el hecho de que en varias ocasiones el alcalde haya recurrido a hablar de su hija, en especial en momentos polémicos.



"Alcalde @QuinteroCalle exponer la enfermedad de su hija para generar simpatía y victimizarse es lo más ruin y falto de escrúpulos que usted puede ser. Como gobernante pésimo pero como ser Humano Ruin simplemente Ruin", trinó Juan Diego Mejía.



(Además: ¿Se fue el covid en Atlántico? Así estaban las playas el fin de semana)

Polémica no comenzó este lunes

Colectivos como No Copio, reconocidos por la campaña 'Nada Justifica el Homicidio' se declararon en oposición hace pocos días, debido a que critican la forma en la que el alcalde ha abordado la problemática de la violencia en la ciudad en los 10 meses que ha tenido de mandato.



"Definitivamente es tiempo de que la ciudadanía empecemos un proceso sin excepciones para cambiar de raíz la clase política que se camufla y enmascara de muchas formas", reza un comunicado de NoCopio.



Otro de los puntos que señala este colectivo es que la Administración de Quintero Calle no es coherente entre la acción y el discurso.



"La Secretaría de No Violencia no es una propuesta seria y no resuelve el militarismo y otras políticas de mano dura que se vienen definiendo en respuesta a la protesta y en a configuración de la Secretaría de Seguridad, pero sobre todo tenemos muy mala opinión de la ética de Daniel Quintero Calle", señala el documento.



(Le recomendamos leer: Así sobreviví a brutal choque de avioneta en la selva amazónica)

La base de todo es la ética, por eso definimos la siguiente posición con la Administración de Quintero Calle pic.twitter.com/DSNFWLhEQB — #NadaJustifica (@NoCopioMed) October 5, 2020

Otra crítica a alcalde tiene que ver con sus promesas de campaña, dentro de las que se incluyen el bajar las tarifas de servicios públicos. Al respecto de esto, el concejal Alfredo Ramos afirmó que sobre este tema "engañaron a Medellín".



"Medellín, prometieron congelar las tarifas de servicios públicos. ¿Conocen ustedes a alguien que se la hayan congelado? Al contrario, todos los días recibimos quejas de aumento de las facturas. Engañaron a Medellín", trinó Ramos, quien pertenece al Centro Democrático y perdió la contienda contra Quintero hace un año.



Hasta el momento, Quintero no se ha pronunciado sobre la polémica.



MEDELLÍN