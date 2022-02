Como lo había anunciado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para solicitar medidas cautelares en protección de su vida y la de su familia, y de sus derechos políticos.



Durante la visita, el mandatario se reunió con Joel Hernández García, comisionado de la CIDH y relator para Colombia; María Claudia Pulido, secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH; y Fernanda dos Anjos, coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares.



En primera instancia y de manera urgente, el alcalde relató ante la CIDH las amenazas que ha recibido desde antes de iniciar su mandato y desde que se posesionó como alcalde de Medellín.



Especialmente se refirió al aumento de estos hechos en los últimos meses a través de correos, mensajes en redes sociales y la construcción de planes para atentar contra su vida que fueron revelados por fuentes humanas.



“Como todos saben, las demandas y denuncias que hemos hecho sobre Hidroituango ha puesto en grave riesgo mi vida y la de mi familia. Por eso el día de hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos puesto en evidencia estas amenazas. Lamentablemente el Estado Colombiano sigue incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Procuraduría viene violando la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresó Quintero Calle.



Paralelamente, el alcalde solicitó que se protejan sus derechos políticos y libertad de expresión en el proceso de revocatoria que afronta actualmente y que coincide de manera temporal con las elecciones legislativas en el país, por lo cual el Estado Colombiano debe garantizar el equilibrio en sus decisiones en procesos administrativos o judiciales.



Al respecto, además, sostuvo que el Estado Colombiano no ha cumplido con lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que ninguna autoridad administrativa puede impedir la defensa de una autoridad elegida democráticamente, lo cual expone que tampoco se ha cumplido con la sentencia de la misma CIDH en julio de 2020 en el caso de Gustavo Petro y que obliga a tomar medidas jurídicas para prevenir que se repitan violaciones a los derechos políticos.



Sobre este último punto, este diario consultó al profesor de la Universidad de Antioquia, Alejandro Gómez Restrepo, especialista en temas de derechos humanos y explicó que el alcalde de Medellín sí podría solicitar una medida cautelar (se solicita cuando hay un riesgo inminente o una vulneración de un derecho humano) ante la comisión por su seguridad personal con un documento técnico que se levanta a través de un sistema, por una página web, pero no podría hacer los mismo por el proceso de revocatoria porque, en palabras sencillas, esta no ha ocurrido, es decir la ciudadanía no ha votado si sigue o no en su cargo.



Bajo este panorama, como lo explicó el profesor, no se podría pausar la revocatoria porque en tanto para que opere una medida cautelar se requieren tres elementos: urgencia, necesidad y daño irremediable.



“Mientras la revocatoria no ocurra, no estamos ni un estado de emergencia, ni necesidad ni daño irreparable. Si eventualmente la revocatoria lo destituye, podría presentar una petición individual pero debería agotar primero los recursos internos (por ejemplo tutelas)”, explicó el docente.



