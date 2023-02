Daniel Quintero, alcalde de Medellín, anunció que pidió el aval al presidente Gustavo Petro para que se congelen las tarifas de los servicios públicos que brinda EPM en varias zonas del país.



(Le puede interesar: Contradicción de leyes pone en duda facultad de Petro para regular tarifas)

(En noticias de Medellín: El debate en torno al polémico cerramiento de la Plaza Botero de Medellín)

El mandatario de Medellín dijo que esta medida se dirige a los departamentos donde EPM presta servicios: Antioquia, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Córdoba, Chocó, Bolívar, entre otros.



(Le puede interesar: La Creg advierte que intervenir precios puede llevar a racionamiento)



Según Quintero, la tarea de congelar los servicios la quiso hacer desde sus primeros días de gobierno, pero las comisiones reguladoras no lo habían permitido.

La gente está cansada de ver cómo está todo más caro FACEBOOK

TWITTER

Para el mandatario, esta medida sería un respiro para los ciudadanos donde EPM presta los servicios públicos. “La gente está cansada de ver cómo está todo más caro”, dijo. Añadió que esto no solo obedece a la inflación sino también a las reglas de la Creg y CRA.



(Le recomendamos: ¿Es posible mejorar el servicio de agua potable en Santa Marta?)



“No solo va a impactar el precio de la energía, del agua, del aseo, de los servicios públicos en general, sino que va a impactar el precio de los productos que consume la gente de la canasta familiar”, señaló.



La medida, dijo Quintero, impactará –solo en el servicio de energía- al 35 por ciento del país. Además de la electricidad, EPM también administra la prestación del acueducto en Santa Marta y tiene otros servicios en distintos territorios de Colombia.



(Le recomendamos: Los detalles de la trágica muerte del ciclista juvenil Jerónimo Jaramillo)



La decisión de Quintero se da una semana después de que el presidente Gustavo Petro asumiera por decreto las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



Quintero agregó que esta medida solicitada a Petro "no pone en riesgo la estabilidad económica de EPM".

¿Qué dice la carta a Petro?

Este es el texto del documento:



Como gobernantes es cada vez más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida para nuestros ciudadanos: mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familiar, en especial las más pobres.



En mi condición de Alcalde de la ciudad de Medellín y Presidente de la Junta Directiva de EPM, he recibido con optimismo el decreto presidencial No. 0227 del 16 de febrero de 2023, mediante el cual usted como presidente reasume las funciones en materia de servicios públicos domiciliarios que antes estaban en cabeza de la Creg.



En atención a este hecho me permito solicitarle respetuosamente se me autorice congelar las tarifas de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta.



Esperando respuesta positiva.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias de Colombia