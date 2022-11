En la mañana de este martes, 1 de noviembre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió a la solicitud que hizo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al presidente de la República, Gustavo Petro.



(Lo invitamos a leer: La solicitud del gobernador Aníbal Gaviria al presidente Petro por Hidroituango)



El mandatario departamental confirmó previamente que envió una carta al Gobierno Nacional para que, a través de su puesto en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se gestione una ampliación, en un plazo razonable, de la puesta en funcionamiento de las dos primeras unidades de generación de energía de Hidroituango .

Sobre la solicitud de Gaviria, el alcalde Quintero indicó que esa petición se hecho anteriormente a través del Puesto de Mando Unificado, en el que participan la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Empresas Públicas de Medellín.



(Le puede interesar: Lo que está en juego en torno del arranque a tiempo de Hidroituango)



Incluso, el pasado 21 de octubre las ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, Y la de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, asistieron al PMU que se instaló de forma permanente ese día.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica reciente del proyecto, que inició pruebas dinámicas y de estabilidad de la montaña. Foto: Empresas Públicas de Medellín

"No hemos logrado una respuesta. Las ministras de Minas y Ambiente han estado reticentes a que podamos hacer la pruebas. Igual las seguimos haciendo, así haya o no haya sanción, pero sí nos gustaría que no hubiera", señaló Quintero.



Además, Quintero agregó que: "Tengo que decir con franqueza que de parte del Gobierno Nacional no hemos recibido el apoyo que esperábamos. Hemos visto, en especial por parte de la ministra de Minas y de Ambiente, una especie de presión para que corramos con el proceso, a pesar de que el presidente está de acuerdo con que haya pruebas. Parece que ellas (las ministras) quisieran que sancionaran a EPM".



Quintero aseguró que las pruebas se seguirán realizando a lo largo de esta semana y que por parte de EPM se está haciendo lo posible para que no haya sanción, pero tampoco algún tipo de riesgo para las comunidades aguas abajo.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"Estamos haciendo al mismo tiempo las otras pruebas de vibraciones en el macizo que son las que pedimos hacer para poder dar garantías a las comunidades aguas abajo", apuntó el mandatario distrital.



Además, recalcó que la fecha del 15 de noviembre -día en que entraría en funcionamiento la primera unidad- sigue en firme hasta el momento.



MEDELLÍN