El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se reunieron en las últimas horas para analizar los procesos de paz que se adelantan desde la ciudad y aquellos que inician con el gobierno Nacional.



(Lo invitamos a leer: La respuesta de la banda ‘los Pachelly’ a invitación del Alto Comisionado de Paz)



En el encuentro también participaron el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Carlos Humberto Rojas, el secretario de No Violencia, Luis Eduardo Giraldo, representantes de organizaciones sociales y la iglesia Católica.

El objetivo de la reunión, que se realizó en la tarde de este jueves 1 de septiembre, era intercambiar ideas y mecanismos que permitieran definir nuevos enfoques de participación para avanzar y acompañar la propuesta de 'paz total' que adelanta el Gobierno Nacional en todo el país, según informó la administración municipal.



(Lo invitamos a leer: Declaran calamidad pública en Antioquia por segunda temporada de lluvias)



"Hablamos de la necesidad de una Paz Total y de la importancia de Medellín en el marco de ese conflicto. Acordamos continuar conversaciones y reuniones que se van a adelantar en los próximos días con el ánimo de acompañar al Gobierno Nacional en esa apuesta que haga que le quitemos los niños al conflicto y les demos un futuro diferente", expresó el alcalde Quintero tras el encuentro.

Lo demás temas de la agenda

Otro de los puntos que se discutió en el encuentro fue la instrumentalización de menores por parte de las bandas delincuenciales.



"Hablamos de la situación de Medellín y de la apuesta de esta alcaldía de quitarle los niños al conflicto. Nosotros queremos una ciudad en la que no haya escuelas del crimen, en la que no haya grupos organizados", resaltó el mandatario.



El mismo Quintero aseguró que 10 de los 22 grupos armados organizados que hay el país tienen influencia en Medellín y el Valle de Aburrá y que la ciudad sigue siendo epicentro de actividades criminales.



(Además: Hidroituango: preocupación por cambios de EPM en proceso de contratación)



En la agenda también se habló de los proyectos que realiza la administración distrital con los pospenados en las cárceles y el inicio de las actividades de búsqueda en La Escombrera, en la comuna 13, al occidente de la ciudad.

​

Este diario reveló en marzo pasado que ese proceso estaba detenido por falta de recursos. Sin embargo, hace un mes la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la alcaldía visitaron la zona para presentar los estudios que se han realizado para reiniciar las labores de búsqueda que no se realizan desde 2015.

Facebook Twitter Linkedin

Puesto de Mando Unificado por la Vida en Ituango, Antioquia, que se instaló el fin de semana pasado. Foto: Presidencia

El encuentro entre el Rueda y Quintero se da luego de que la banda 'Los Pachelly', que tiene injerencia en Bello y otros municipios del Valle de Aburrá, aceptara la invitación que hizo el comisionado este fin de semana en Ituango.



En esa oportunidad, el funcionario invitó a esa estructura y a 'Los Caparros' a que manifestaran su interés en participar de la política de la ‘paz total’ de adelanta el nuevo gobierno.



Y mediante una carta, que se conoció al día siguiente, el 28 de agosto, esa banda delicuencial expresó su interés de participar en la propuesta que busca el sometimiento a la justicia de esas organizaciones.



Expertos consultados por EL TIEMPO han explicado que cualquier proceso de sometimiento a la justicia será liderado por el Gobierno Nacional y que en la discusión no estará ningún tipo de negociación política.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com