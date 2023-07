Este martes 18 de julio la Alcaldía de Medellín dará a conocer la programación oficial para la Feria de las Flores 2023, que se realizará del próximo 28 de julio al 7 de agosto.



Esta edición de la principal festividad de los paisas ha estado marcada por polémicas en el presupuesto y por la cancelación de eventos.

De los eventos que no se realizarán está el concierto llamado Pa' Medallo, que estaba programado para el 29 de julio en el Estadio Atanasio Girardot y que tenía en su nómina artistas de la talla de Ivy Queen, Paulina Rubio y Cristian Nodal.



A unas dos semanas de la fecha, el organizador del evento anunció la cancelación del concierto por la pocas ventas en la boletería.



El anuncio coincidió con la noticia de que el Desfile Chivas y Flores, que por más de 20 años se realizó en la Feria, tampoco estarían para esta edición por falta de patrocinio de tanto de las empresas privadas como de la Alcaldía.



El desfile Chivas y Flores se realizaba anualmente como parte de la programación de la Feria de las Flores de Medellín.

Previo a esto, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, avisó que este año no habrá presupuesto para palcos gratuitos en el Desfile de Silleteros.



La razón del alcalde Distrital fue que el Concejo de Medellín no le aprobó recursos por 330.000 millones de pesos para varios proyectos de ciudad.



"El Concejo nos hizo recortes por decisiones políticas. Sin embargo, no permitimos que recortaran en lo fundamental. La asistencia al desfile de silleteros será gratuita. ¿Recuerdan cómo antes ponían telas para que sólo los que pagaban el palco la pudieran ver? Mientras sea Alcalde, no permitiré que esto les vuelva a pasar", dijo Quintero en sus redes.



El alcalde agregó que "es cierto que hay más cosas que hubiéramos querido hacer, pero eso no nos quita la alegría de la feria".



Sobre los eventos para la Feria de las Flores, el alcalde confirmó que se aumentó el número de silleteros que participarán este año, se incluyeron 21 tablados populares en las comunas y habrá más de 150 eventos.



"Habrá concierto inaugural gratuito el 28 de julio en La 70 con: Arelys Henao, Nelson Velasquez, Reikon, Andy Rivera, Agudelo 888, Fayer, Luis Alfonso, Y Luis Alberto Posada", anunció Quintero.



La Feria de las Flores este año será la feria del pueblo. El Concejo nos hizo recortes por decisiones políticas. Sin embargo, no permitimos que recortaran en lo fundamental.



La asistencia al desfile de silleteros será gratuita. ¿Recuerdan cómo antes ponían telas para que sólo… pic.twitter.com/9RYjjlx0pC — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 16, 2023

Asimismo, indicó que sí habrá concierto en el Atanasio Girardot, será el 5 de agosto y tendrá a los artistas: Grupo Firme, Ryan Castro, Gilberto Santa Rosa, Pipe Bueno y Elder Dayan.



Por su parte, el secretario de Cultura, Álvaro Narváez, indicó que serán más de 40 los eventos públicos los que estarán distribuidos por diferentes zonas del Distrito.



"Entre los que sobresale: el Escenario Conexión, en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco; el Escenario Colombia, en el Hangar Pak del Aeroparque Juan Pablo II; el Escenario Futuro, en el Parque Norte; el Escenario La 70, carrera 70 entre circular 1 y 5; la Feria en los Corregimientos y diferentes comunas, entre otros lugares que mantendrán el movimiento durante los 11 días de programación", dijo el funcionario.



