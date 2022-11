Ante el anuncio de la ‘resurrección’ de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero tras la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que le ordena a la Registraduría, en un plazo máximo de ocho días, entregar los certificados e iniciar con el proceso, se presentan varios escenarios para el mandatario local.

Así lo indica Olmer Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien precisa que, lo primero que debe pasar es que se surtan las notificaciones a las partes: Registraduría, Consejo Nacional Electoral y Presidente de la República.



“Lo primero que se debe hacer es notificar a las partes y, efectivamente, notificados queda ejecutoriada la sentencia y lo que hay que hacer es que el Presidente en un máximo ocho días, después de haber sido notificado tiene que plantear el llamado a esas elecciones para la revocatoria del alcalde actual de la ciudad de Medellín”, explica el docente.



Convocadas las elecciones de la revocatoria del mandato y, en caso de que el comité promotor gane, inmediatamente el alcalde Daniel Quintero queda suspendido de todas sus funciones y entra a ocupar su lugar alguien de su mismo grupo político que tendría la misión de terminar el periodo como alcalde.



(Le recomendamos leer: Polémica en Medellín por críticas a contextura física de secretaria de Salud)



Esta persona, explica el docente Muñoz, sería elegida por el presidente Gustavo Petro y estaría en la misma línea del grupo político de Quintero.



El tercer escenario de esta situación es que el alcalde gane la revocatoria y tenga a favor una representatividad política, lo que sería un golpe muy fuerte que tendría a su favor.



“La conclusión es que si él es revocado del mandato, Medellín se prepararía para unas elecciones para el año 2023 donde lo más probable es que alguien del equipo de Daniel Quintero no gane las elecciones y que quede seriamente afectado en materia política a nivel regional y nivel nacional”, concluyó el docente.



Alfonso Portela Herrán, abogado del alcalde Quintero, consultado sobre el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, indicó que este queda congelado ante una decisión que tomó el Consejo de Estado el pasado 3 noviembre donde señala que primero se debe resolver la investigación que el CNE abrió en contra de los promotores.



“Esa decisión del Consejo de Estado es completamente opuesta a la decisión del Tribunal, conclusión, se debe acatar lo dicho por el Consejo de Estado por razones de jerarquía y que va en contravía de lo que dice el Tribunal de Antioquia”, dice el jurista.



(Puede leer: Por no hablar italiano, paisas pagaron $ 4 millones por almuerzos en El Vaticano)



Y agregó: “Si son opuestas las decisiones y están tratando el mismo asunto, y teniendo en cuenta la competencia y la jerarquía del un y del otro, lo lógico es acatar lo dicho por el Consejo de Estado y en ese sentido, la decisión del Tribunal quedaría congelada hasta tanto no se tome una decisión de fondo por parte del Consejo Nacional Electoral respecto a la investigación que le abrió a los promotores de la revocatoria”.



Así las cosas, dependiente de la respuesta que entregue la Registraduría al Tribunal Administrativo de Antioquia y la decisión que allí se tome, enfatizó el abogado Portela, se actuará.



MEDELLÍN

Más noticias

- Agéndese: mañana Cartagena celebra el bando de la Independencia



- Indignante video: ladrón en moto le roba medicamentos a anciana en plena calle