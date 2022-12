El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, respondió a las advertencias que hizo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de su director Javier Pava, sobre la estabilidad de Hidroituango y el riesgo que supone para las comunidades aguas abajo del proyecto.



En la noche de este miércoles, 14 de diciembre, Pava puso en duda la estabilidad del macizo rocoso de la obra y señaló que las vibraciones ocasionadas por la operación de las unidades 1 y 2 podrían generar algunos efectos externos que elevarían el nivel de riesgo.

El anunció se dio después de que el propio Quintero y Empresas Públicas de Medellín informaron sobre el inicio de la operación comercial continúa de Hidroituango, tras culminar con éxito las pruebas de sincronización y rechazo de carga a máxima potencia y adelantar la evacuación preventiva en comunidades aguas abajo en cuatro municipios.



En diálogo con EL TIEMPO, el mandatario reiteró que el proyecto es seguro y que el principal escenario de riesgo que enfrenta actualmente es el uso continuo del vertedero, por donde pasan actualmente las aguas del río Cauca.



Además, aseguró que detrás de las declaraciones de Pava hay intereses políticos que sugieren el desmonte de la presa.

Equipo de trabajo de EPM tras la culminación de las pruebas. Foto: EPM

¿Qué dijo Quintero?

"Hay sorpresa por las declaraciones del director de la UNGRD. Han sido erráticas desde que asumió el cargo y también políticas. A mí me gustaría saber si el director tiene el interés de desmontar Hidroituango, siguiendo los deseos de la senadora Isabel Zuleta, que ha hecho su carrera política alrededor de esa idea y saber cuál es la influencia de la senadora en esa entidad", dijo Quintero.



Asimismo, recordó que diferente entidades y expertos —entre ellos la Procuraduría General de la Nación, la Anla, el board de expertos internacionales y el informe de Poyry— han alertado que la disminución de los riesgos en Hidroituango se da con la puesta en marcha de las unidades de generación y la disminución del paso del agua por el vertedero.



"Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir adelante, cumplir la orden de poner a funcionar las cuatro turbinas, bajar la presión por el vertedero, secar el vertedero, arreglar el vertedero y darle tranquilidad a las comunidades aguas abajo", añadió.



Para Quintero, los supuestos intereses políticos en la UNGRD son los que han llevado a pedir evacuaciones, en su concepto, innecesarias, y a mirar cómo se bloquea el proyecto con las nuevas advertencias.



"Yo le pido ser más técnico a la hora de dar informes, porque esto es un tema muy serio y en esto no se puede seguir consideraciones políticas", recalcó Quintero.

Los niños pasan la evacuación en medio de juegos en comunidades aguas abajo de Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre los seguros del proyecto y la advertencia que hizo la Contraloría General de la República, Quintero explicó que debido a la contingencia que tuvo la obra en 2018, las empresas no han querido asegurar nuevamente Hidroituango.



"El hecho se haber encendido las dos primeras turbinas hace más probable que podamos conseguir el resto de los seguros. No es que no queramos, es que es difícil. No cualquiera quiere salir a asegurarlo", afirmó el mandatario.



Y, además, señaló que se han contratado seguros contra riesgos específicos y que se espera conseguir en los próximos meses una póliza todo riesgos.



EL TIEMPO consultó con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la senadora Isabel Zuleta sobre los señalamientos del alcalde Quintero, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ Y SEBASTIÁN CARVAJAL

EL TIEMPO MEDELLÍN