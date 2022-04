El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio esta semana una curiosa respuesta sobre su presunto apoyo a la campaña de Gustavo Petro para las elecciones a la Presidencia de la República, cuya primera vuelta se realizará el 29 de mayo.



En diálogo con La FM, al mandatario local, quien incluso en el 2018 apoyó la campaña de Petro, le preguntaron por la llegada de varios de sus exfuncionarios al Pacto Histórico, que es el movimiento del candidato.

Esto porque tres de sus exsecretarios anunciaron hace unas semanas que apoyarían al Pacto en Antioaquia. Se trata de Juan Carlos Upegui, Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, quienes son muy cercanos al alcalde y eran fichas claves en su gabinete.



“Si Antioquia cambia, Colombia cambia”, ha sido el mensaje que han difundido los exfuncionarios, que incluso son amigos del mandatario.



Frente a esto, en la entrevista le dijeron a Quintero que algunos observadores relacionaron eso con su cercanía al candidato, pero el alcalde aseveró que "ni siquiera tengo el tengo el teléfono de Gustavo Petro".

Juan Carlos Upegui (i), Esteban Restrepo (c) y Juan Pablo Ramírez (d). Foto: Cortesía Diana Osorio

"Esta es una alcaldía de cambio. Nosotros nos elegimos a través de un proceso en el cual los ciudadanos de Medellín votaron por el cambio y es normal que de nuestra alcaldía muchas personas salgan a liderar procesos políticos, ellos están en todo su derecho, no puedo ni evitar que lo hagan ni decirles que lo hagan, tampoco", aseveró el alcalde.



Agregó que él no puede participar en política, pero quienes renuncien a su gabinete puede hacerlo. Y dijo, además, que su familia también lo puede hacer.



Esto porque su esposa, Diana Osorio, también estaría apoyando al Pacto Histórico.



"Algunos medios han mostrado que Diana y Verónica (Alcocer, esposa de Petro) están haciendo recorridos en Antioquia, entonces tratan de decir que eso eventualmente es participación en política, pero no. Las primeras damas o gestoras sociales, ellas no son funcionarias públicas y si a Diana le diera por votar por Uribe o por el que fuera, tampoco le podría decir que no, además porque, eso sí lo tengo que decir, ella es una líder verraca y toma sus propias decisiones", señaló Quintero.

Por último, al alcalde le preguntaron si tantas personas cercanas a él están con el petrismo, eso lo hace a él que tienda hacia este movimiento político.



Sin embargo, el alcalde se cuidó de no responder la pregunta directamente, pues esto podría traerle investigaciones y sanciones disciplinarias, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos no pueden participar en política.



"Responder esa pregunta sería participar en política. Lo que diría en forma general, como dijo Juan Gabriel alguna vez, lo que es obvio no se pregunta", concluyó Quintero.



