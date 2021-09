Quintero responde a cantante que dice que la despidieron por no saludarlo

Este fin de semana se viralizó en redes sociales la denuncia de la cantante Yaneth Patric, exparticipante de 'A Otro Nivel', en la que acusa al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de abusar de su poder para hacer que la despidieran de su trabajo en el restaurante Agua Fresca, de la reconocida organización El Cielo.



Según la cantante, el mandatario llegó al restaurante y la saludó, pero ella no lo quiso saludar, entre otras razones, porque estaba en medio de una presentación.



(Le puede interesar: Autoridades investigan la extraña muerte de un bebé de 10 meses en Medellín).

“Estoy en medio de las canciones, él se acerca, yo tenía el micrófono en la mano, me pone la mano para que yo le dé el puñito, yo no lo quise hacer y él vuelve y me hace el gesto. Yo me negué porque yo la choco con mis amigos, con la gente que respeto, quiero y tengo algún tipo de vínculo”, aseguró.



Tras la negación, la artista contó que Quintero se molestó y habló con la administradora del lugar. Al día siguiente, la llamó la directora de la organización para comunicarle que: "Por el proceso de anoche nos vemos obligados a romper relaciones comerciales con usted", relató.



(Lea también: ¿Qué está pasando con las obras del Central Park en Bello?).

No recuerdo bien a la cantante que dice no haberme saludado FACEBOOK

TWITTER

Tras las acusaciones de la cantante, conocida en el medio artístico como 'La Dama', Daniel Quintero se pronunció en su cuenta de Twitter.



"Cada día saludo cientos de personas con cariño y cortesía. No recuerdo bien a la cantante que dice no haberme saludado y mucho menos llamaría a pedir su salida", escribió el mandatario.



Además, publicó un trino de Patric dirigido al expresidente Álvaro Uribe, que Quintero asumió como: "Un show de A otro nivel"



(Además: A extinción de dominio bienes de la red de narcos 'Robledo' de Medellín).

Cada día saludo cientos de personas con cariño y cortesía. No recuerdo bien a la cantante que dice no haberme saludado y mucho menos llamaría a pedir su salida. Busqué a la cantante en redes y esto encontré: Todo parece un show de A otro nivel pic.twitter.com/9FKhAYBUMV — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 20, 2021

Más adelante, el alcalde compartió una imagen del chef Juan Manuel Barrietos. En la publicación Quintero afirma que el cocinero "fue víctima del Uribismo Fanático que no tuvo reparo en dañar lo que él ha construido por décadas con tal de hacerme daño a mí. ¿Es posible pedirle a la oposición en Medellín un llamado a la sensatez? No todo vale".



Tras la respuesta, Patric invitó al alcalde a revelar las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, imágenes que, según la cantante, le dan la razón.



(Siga leyendo: ¿A qué cárcel irá Enrique Vives? Esto es lo que sigue en caso de empresario).

Juan Manuel Barrientos fue víctima del Uribismo Fanático que no tuvo reparo en dañar lo que él ha construido por décadas con tal de hacerme daño a mí. ¿Es posible pedirle a la oposición en Medellín un llamado a la sensatez? No todo vale. pic.twitter.com/Gq5Ztw5sRk — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 20, 2021

En cuanto al restaurante, lamentaron lo sucedido y señalaron que no tienen "vínculos políticos con ningún grupo o partido". De igual forma, destacaron que: "Cada persona que ingresa a nuestras instalaciones es tratado bajo nuestros principios sin importar su profesión o afinidad política. Saludar, sonreír y dar un buen servicio en sala y cocina, hacen parte de los valores de los más de 40 empleados que trabajan con nosotros”.

Más noticias

En Medellín se presentó un nuevo robo masivo en la noche de Amor y Amistad

¿Cuántos estratos hay en Colombia y cómo saber a cuál pertenezco?

Tendencias EL TIEMPO