Daniel Quintero responde a tendencia que pide su revocatoria

Un día después de las marchas de protesta del paro nacional de este 21 de enero, estallaron por redes sociales diversas críticas a los desmanes ocurridos en Medellín por algunos manifestantes encapuchados, que rayaron estaciones del Metroplús, fachadas de edificios y hasta pintaron de azul a una persona.



Con la etiqueta #RevocatoriaADanielQuintero contradictores al alcalde de Medellín criticaron el manejo que el mandatario le dio a la situación con los presuntos 'infiltrados' en las marchas.

Las críticas más recurrentes son referente a una presunta permisividad a los encapuchados, al concierto que apoyó la alcaldía en el lugar donde terminarían las marchas y a su actitud de ponerse a limpiar los daños que hicieron algunos marchantes.



Sobre el tema, el alcalde respondió por sus redes sociales: "Lo que vamos a revocar es a la falta de educación, empleo y oportunidades, a la desigualdad, a la violencia, y a la indiferencia".

Hoy inició una campaña para torpedear los gobiernos locales alternativos que acaban de ser elegidos con votaciones históricas. Así son ellos. Nosotros seguiremos trabajando para construir un futuro diferente. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 22, 2020

De igual forma, el mandatario, que sacó la mayor votación en la historia de Medellín (más de 300.000 votos), aseguró que esta tendencia en redes sociales se trata de una campaña para torpedear los gobiernos locales alternativos, como el suyo y el de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien también fue tendencia en Twitter por un tema similar.



Incluso, Quintero aseguró que quien está detrás de dicha estrategia es uno de los candidatos que no ganó en las pasadas elecciones a la alcaldía de Medellín.



Y aunque no dio nombres propios, su apreciación no cayó bien en algunos de estos, como Alfredo Ramos, Juan David Valderrama y César Hernández.

Me sumo a la molestia y le solicito al Alcalde respetar el buen nombre de todos los ciudadanos. La campaña terminó y su deber es unir y gobernar esta ciudad. Las divisiones que crea, y el lenguaje sectario no le hacen bien a Medellín. https://t.co/riyG7Uv2A4 — Juan David Valderrama (@JDValde) January 22, 2020

Cualquier protesta debe ser siempre pacífica, y que venga acompañada de propuesta, no sólo la quejadera inaportante.

La de Medellín se salió de ese curso.

Jamás protestas privadas acompañadas de recursos públicos, ni en conciertos ni refrigerios ni zonas de hidratación — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) January 21, 2020

En lo público una cosa es la teoría y otra cosa muy diferente es la realidad. Protestas de hoy lo evidenció y es donde debemos seguir respaldando la institucionalidad. — César Hernández (@cesar_hdezc) January 21, 2020

Alfredo Ramos, ahora concejal, fue uno de los más críticos a las palabras del alcalde Quintero. "La excusa para el vandalismo en las protestas no puede ser esa de que hubo unos infiltrados. Ya ese cuentico no se lo cree nadie", expresó el excandidato.



Durante la sesión del concejo de Medellín este 22 de enero, el concejal Ramos expresó que si el alcalde Quintero desde noviembre tiene en su poder unos audios donde prueba que hay un excandidato involucrado en este plan, que los haga públicos.



"Son intervenciones muy desafortunadas las del alcalde (...) Que diga quien es el famoso candidato perdedor que está fomentando la revocatoria, que por cierto es un derecho constitucional, ya que a todos les gusta tanto hablar de los derechos", expresó Ramos, quien le dijo a Quintero que "no se haga enemigos imaginarios y no se quede con actitudes infantiles".



De otro lado, otros también han aprovechado la etiqueta para apoyar al mandatario y denunciar intereses políticos opositores a Quintero para promover una revocatoria para finales de este año.

Llevan 21 días de alcaldes, sortean un día de paro –con mayor o menor acierto–, y 'los de siempre' crean tendencias como #ClaudiaLopezRenuncie #RevocatoriaADanielQuintero #RevocatoriaClaudiaLopez.



En serio, ¿no pueden ser menos infantiles, tuitera y políticamente? 🙄🙄🙄 — Mauricio Jaramillo Marín (@MauricioJaramil) January 22, 2020

Dicen que debemos aceptar que Duque llegó a la Presidencia con altura, pero no aceptan que @QuinteroCalle llegó a la alcaldía y ya quieren #RevocatoriaADanielQuintero

Cuando ganan se regocijan, pierden y se rasgan las vestiduras.

Medellín no es Uribista. — Laura Victoria 💙 🕊️ (@lau_vanegas) January 22, 2020

Les quiero ver a los que piden #RevocatoriaaDanielQuintero haciendo todo el trámite — Daniel Suárez Montoya (@Danielsuarezvoz) January 22, 2020

