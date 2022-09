Luego de conocerse un escándalo que protagonizó el senador Álex Flórez y hacerse público por medio de un video que se volvió viral en el que en visible estado de alicoramiento se refiere con fuertes palabras a un policía, el alcalde de Medellín Daniel Quintero le brindó su apoyo al congresista del Pacto Histórico.



(Le puede interesar: Procuraduría abrió indagación al senador Álex Flórez tras escándalo en Cartagena)

Flórez, quien inicialmente en la mañana de este viernes afirmó que no se disculparía por lo sucedido, publicó posteriormente unas excusas públicas en sus redes sociales.



(Lea además: ¿Qué podría pasarle al senador Álex Flórez tras video borracho en Cartagena?)



"No hay nada que justifique mi comportamiento. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir", señaló.



Añadió: "Ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento en los hechos ocurridos el 02 de septiembre de 2022 en la ciudad de Cartagena.



(No deje de leer: Álex Flórez, un congresista salpicado por los escándalos)



Frente a esto, Daniel Quintero escribió en su cuenta de Twitter: “Los que esperan que deje sólo a Alex en este momento no me conocen. Fuerza Alex. #CreoEnAlex.

Los que esperan que deje sólo a Alex en este momento no me conocen. Fuerza Alex. #CreoEnAlex — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 2, 2022

Flórez, según se ve en las imágenes, les gritaba a los uniformados que estaban violando los derechos humanos y que eran unos ladrones y atracadores. Al mismo tiempo, una persona detuvo al congresista para que no se cayera y para que no se fuera contra los policías, intentando alejarlo de la confrontación.



Paralelamente, la Procuraduría General abrió este viernes una indagación previa en contra del senador luego de increpar en la madrugada de este viernes, y en estado de alicoramiento, a un policía, a quien le dijo que había asesinado a los jóvenes de Chochó, Sucre.



ELTIEMPO.COM