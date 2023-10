El hasta ahora alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, renunció a su cargo en la noche de este sábado. La posibilidad de que dejara el puesto se venía especulando hace varios días.



Este domingo a las 9 de la mañana se hará el anuncio oficial en la Estación Acevedo del metro de Medellín y quien será el alcalde encargado es Óscar de Jesús Hurtado, secretario de Gobierno.



Quintero ha venido realizando una rendición de cuentas en las calles de la capital antioqueña que denominó el 'Poder de la Verdad', tres meses antes de dejar su mandato, por lo que se empezó a rumorar que dejaría el cargo anticipadamente.



Con transparencia y humildad hacemos nuestra rendición de cuentas en la calle, mirando a los ojos a la ciudadanía. Gracias por estos 4 años", escribió en una publicación de su cuenta de X.



Por tal razón, varios periodistas que lo acompañaron en el recorrido le preguntaron por su continuidad en el cargo.



“Estamos repartiendo un periódico en el que contamos qué pasó con Medellín en estos cuatro años en los que la gente me dio su confianza", dijo el alcalde, según informó El Colombiano.



Y agregó: "Me permitieron ser su alcalde y acá les decimos qué pasó con Hidroituango, con los niños que ahora tienen computadores, con la tercera línea del Metro que ahora se está construyendo. Tenemos una ciudad con el desempleo más bajo del país, la pobreza extrema más baja del país".



El medio regional le preguntó si tenía planeado renunciar, a lo que él respondió lo siguiente:



"De tanto decirlo, me están animando. Pero les cuento una cosa: si yo llegara a hacer algo así sería para defender a Medellín y a recorrer las calles como lo estamos haciendo".



Medellín no se rinde. Bendiciones. pic.twitter.com/9BLTjXkwN6 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 1, 2023

Algunos rumores apuntan, además, a que renunció para apoyar libremente a los candidatos del partido Independientes. Otros afirman que hay un fallo en la Procuraduría de destitución y que él lo querría esquivar.



También se dice que se va a unir a la campaña de Juan Carlos Upegui, quien es candidato a la alcaldía de Medellín.



Frente a este tema, Quintero dijo lo siguiente: “Yo no le tengo miedo a los fallos de la Procuraduría, al revés, uno tiene más protección cuando es alcalde. Si salgo, tendría menos protección. Yo soy de batallas, de guerras, de luchas”.

Gobierno acepta la renuncia de Daniel Quintero



Daniel Quintero renunció en las últimas horas Foto: Info Presidencia

Por medio del Decreto 1609 del 30 de septiembre del 2023, expedido a las 11:50 p.m., el Ministerio del Interior acepta la renuncia del hasta ahora alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. La solicitud fue aceptada por el ministro Luis Fernando Velasco.



El Decreto menciona que el sábado 30 de septiembre del 2023, Daniel Quintero radicó ante la Presidencia de la República la renuncia irrevocable al cargo de alcalde de Medellín.



“Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Daniel Quintero Calle al cargo de alcalde de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, elegido para el periodo constitucional 2020 a 2023”, señala el documento.



En este mismo documento, el Gobierno de la República designó al señor Óscar de Jesús Hurtado Pérez, quien se desempeñó hasta ahora como secretario de Gobierno de la capital antioqueña y ahora será alcalde encargado de Medellín.

REDACCIÓN EL TIEMPO