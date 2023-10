Menos de 12 horas de conocerse la renuncia del hasta ayer alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sectores políticos de la ciudad han reaccionado ante este sorpresivo hecho.

De alguna manera esto confirma que a él no le interesó la ciudad y que de alguna manera era una herramienta para otros propósitos FACEBOOK

TWITTER

Una de las opiniones más esperadas llegó sobre las 10 de la mañana de este domingo primero de octubre, horas después de conocerse el pronunciamiento de Daniel Quintero sobre las razones para irse del primer cargo de la ciudad.



Se trata de la reacción del primer mandatario de Antioquia, Aníbal Gaviria con quien Daniel Quintero no ha tenido las mejores relaciones en los últimos 3 años.



"No terminar el periodo es un irrespeto con los electores, es irrespeto con la ciudadanía en general, es un irrespeto con la institución y de alguna manera esto confirma que a él no le interesó la ciudad y que de alguna manera era una herramienta para otros propósitos", indicó el gobernador de Antioquia.

Los dirigentes elegidos popularmente debemos servir y responderle a la ciudadanía hasta el último día de nuestro mandato. RENUNCIAR ANTES ES UN IRRESPETO desde cualquier ángulo que se mire. La institucionalidad de Medellín debe seguir adelante y superar esta profunda crisis. pic.twitter.com/M3H50YuVBu — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) October 1, 2023

Por medio del decreto 1609 del 30 de septiembre del 2023, expedido a las 11:50 p.m., el ministerio del Interior aceptó la renuncia del hasta ayer alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.



El decreto mencionó que el sábado 30 de septiembre del 2023 Daniel Quintero radicó ante la Presidencia de la República la renuncia irrevocable al cargo de alcalde de Medellín.



“Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Daniel Quintero Calle al cargo de alcalde de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, elegido para el periodo constitucional 2020 a 2023”, señala el documento.



(Lea: Daniel Quintero renunció a la Alcaldía de Medellín, así fue el anuncio)



En este mismo documento, el Gobierno de la República designó a Óscar de Jesús Hurtado Pérez como alcalde encargado de Medellín, quien se desempeñó hasta ahora como secretario de Gobierno de la capital antioqueña.

Daniel Quintero Calle anunció que tomó la decisión para irse a apoyar la candidatura de Juan Carlos Upegui, su exsecretario de la No Violencia y primo de su esposa, Diana Osorio.



"No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui marca como la única alternativa para poder enfrentar al Fico del uribismo y por esa razón he decidido convertirme en un soldado más, dar esa lucha y despojarme de la investidura de alcalde como hizo David en su momento y salir a lucha. Mis armas serán Dios y esos volantes que saldré a repartir por la ciudad y nos ayuden a ganar esta batalla que es una batalla justa", enfatizó.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO