Un hecho llamó la atención de los asistentes al trigésimo cuarto Congreso Nacional de Exportadores de Analdex que se instaló este jueves en Medellín y que incluso contó con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro.



En medio de su intervención, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aprovechó el espacio para responderle al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien minutos antes había dado su discurso.

Frente a los empresarios del país, Quintero comenzó por recordar la crisis social que vivió Medellín en los años 90 por culpa del narcotráfico. "¿Por qué la ciudad se convirtió en la más violenta del mundo? También era la más desigual. No hay impuesto más grande que la desigualdad", expresó el alcalde.



Y luego habló de los resultados que ha tenido su gobierno: "Nos convertimos en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, se han creado más de 10.000 empleos en este sector y estamos viendo una reducción en los índices de homicidio".



Pero después llegó el punto que le generó inconformidad a Gaviria. El alcalde destacó los reconocimientos que ha tenido la ciudad en materia de turismo en los últimos meses y el papel que allí ha tenido su gobierno.



"Es la tercera mejor del mundo para visitar detrás de Chicago y Edimburgo. Es una ciudad que pasó de 6 a 13 destinos internacionales. Y en los dos últimos años hubo récord de inversión extranjera, al menos en el sector turístico", señaló Quintero.

Gustavo Petro instaló esta mañana el Congreso Nacional de Exportadores en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Qué dijo Gaviria?

Tras solicitar el respaldo del presidente Petro a proyectos de infraestructura que son clave en Antioquia, Gaviria dijo que no se podía quedar callado frente a las afirmaciones de Quintero, aunque ese no fuera su estilo.



El gobernador aclaró que los reconocimientos que ha tenido Medellín en los meses recientes no son únicamente por el trabajo de los dos años que ha estado Quintero en el cargo.



"El reconocimiento que le hace el mundo a Medellín no es por los últimos dos años. Es el reconocimiento, no a un gobierno, si no a una sucesiva de mandatos de diferentes tendencias e ideologías", manifestó Gaviria.



Y recordó dos premios que se le hicieron a la ciudad en el pasado, uno de ellos durante su administración como alcalde (2012-2015): Medellín, ciudad más innovadora del mundo (2013) y el Kuan Yew World City Prize (2016), que es considerado como el 'Nobel' de las ciudades.

Lo que comentó Petro

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien intervino después de Quintero y de Gaviria, dijo que prefería no meterse en la discusión de los dos mandatarios.



Pero sí retomó el planteamiento del narcotráfico abordado por Quintero: "Se convirtió en una salida a la desigualdad y la pobreza de la ciudad. La violencia de los años 90 surgió porque se destruyó el aparato productivo que Medellín que lo sustituyó el narcotráfico", expresó.



