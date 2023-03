En medio de su habitual consejo de gobierno, que inicia los lunes a las 5:30 de la mañana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió un fuerte reclamo por parte de la consejera distrital de juventudes por la curul indígena Andrea Muyuy.



La intervención de la joven se dio cuando el mandatario compartió con los secretarios de despacho los resultados de una intervención relámpago en el parque Lleras de El Poblado en la que se habría encontrado una red de trata de personas traídas desde el Chocó.

"Usted se refiere hoy a cacique y en un video que hizo se refirió también a taita. Yo le hago una pregunta ¿usted cuál es el término cacique y cuál es el término taita?", dijo la joven indígena del Putumayo.



A lo que Quintero respondió: "Bien pueda nos lo explica, pero yo también le digo, quien mande a un niño a ser explotado en el parque Lleras y en la ciudad de Medellín no va a tener de un tratamiento especial".

La consejera distrital de juventud por comunidades indígenas le hizo hoy un reclamo al alcalde @QuinteroCalle: no confundir los términos 'cacique' y 'taita'. Además, pidió respeto por los líderes indígenas. Quintero dijo que no permitirá la explotación de menores en Medellín. pic.twitter.com/yvjnRJ6hZh — Sebastián Carvajal B. (@sebascarvajal28) March 6, 2023

Muyuy señaló que no se refería a eso, sino a la estigmatización de todas las comunidades indígenas por el uso de los términos. "Los taitas y los caciques no son ningunos proxenetas como usted los está llamando, porque mis taitas, para mí, son líderes que respalda la visión de todos los niños", agregó la consejera de juventud.



Asimismo, la joven aclaró que los caciques son de la comunidad Zenú —Muyuy pertenece a la Inga— y dijo que ninguno de sus líderes está enviando niños a Lleras y el mandatario contestó: "Yo no me estoy refiriendo a eso".



La joven protestó porque Quintero usó en un video el término taita, pero el alcalde lo negó. "Yo no he dicho taitas, no uso ese término. Búscamelo y ahora me lo muestras. Yo sé lo que digo y lo que no digo. No es una palabra que yo use y que tenga en mi vocabulario", reclamó molestó el alcalde.



Sin embargo, el mandatario sí usó el término taita en un video que publicó en Twitter el 22 de febrero pasado, tras la toma de la alcaldía de Medellín por parte de la comunidad Emberá Katío de Alto Andágueda, Chocó.

En Medellín no permitiremos de ninguna forma que se explote, instrumentalice o se abuse niños. No importa que tan violenta sea la protesta. pic.twitter.com/Yo9lKtk1xI — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 22, 2023

En las imágenes, el alcalde aseguró que en las semanas anteriores se habían realizado intervenciones en contra de redes de trata de menores indígenas que estaba siendo explotados para la mendicidad y sexualmente.



"Detrás de esto hay unos jefes, unos taitas, unos caciques que son los que los mandan a pedir plata hasta altas horas de la noche", dijo Quintero, quien denunció que los dejan en camioneta de alta gama hasta altas horas de la noche en zonas turísticas de Medellín. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.



La joven, en cambio, alertó que las bandas criminales que operan en Niquitao —sector del centro de Medellín donde vive la población indígena del Chocó— le están arrebatando los menores para que les den dinero a cambio.



El alcalde pidió que inicien las capturas contra las redes de trata y explotación de menores, pero Muyuy argumentó que en la mayoría de casos se trata de personas desplazadas por el conflicto a las que no se les ha brindado apoyo.



En todo caso, después de 7 minutos de discusión entre la joven indígena y el alcalde, cuando ella encontró el video en el que Quintero usó el término taita, este no se lo dejó mostrar. "Ya tengo que continuar, qué pena".



Minutos más tarde, el mandatario afirmó que los operativos contra la instrumentalización de menores continuarán en Medellín y dijo que el término no importa.



"¿Son todos? No, en eso también quiero ser claro, es una comunidad particular, Emberá Katío del Chocó, que no hace parte de los procesos de Medellín (...) No me importa cultura ni religión, si hay un niño explotado, hay un niño explotado", puntualizó Quintero.



MEDELLÍN

