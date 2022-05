El hoy suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tuvo una curiosa reacción tras conocer los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo.



El mandatario, que fue suspendido durante tres meses por la Procuraduría por presunta participación en política, aseguró en su cuenta de Twitter "cambio y fuera".



Este comentario lo hace después de su suspensión, la cual fue ordenada tras su aparición en un video en el cual está moviendo la palanca de un carro mientras decía "el cambio, en primera".



La publicación provocó su suspensión, pues este mensaje fue interpretado por el Ministerio Público como participación en política, teniendo en cuenta que la campaña de Gustavo Petro utilizó una propaganda similar.



Cambio y fuera. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 29, 2022

No obstante, Quintero se ha defendido y dice que se trata del cambio que está realizando su administración en Medellín.



"Esta alcaldía no ha participado en política y les ha dado garantías a todos, pero que sean los jueces los que resuelvan el problema y no el presidente Duque. Eso sí es muy grave", dijo hace unos días en entrevista con este diario.



El alcalde, además, trinó que tras la derrota del "candidato" del presidente Iván Duque, lo regresen a su cargo.



"Después de derrota del candidato del presidente Duque pido nuestra inmediata restitución en el cargo como alcalde democráticamente elegido de Medellín", aseveró el mandatario.



Esto teniendo en cuenta que el alcalde ha dicho que su suspensión es un "golpe de Estado" orquestado por la procuradora, Margarita Cabello, y el presidente Duque.



Actualmente hay una tutela que está siendo estudiada en el Consejo de Estado con la cual pretenden que Quintero regrese a su cargo.