Así reaccionó Daniel Quintero ante la separación del cargo de Juan David Duque

Tras aprobarse moción de censura en su contra del secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Juan David Duque, este lunes 20 de noviembre, diferentes sectores del distrito se han pronunciado sobre la medida.



Y es que es la primera vez en la capital antioqueña que un funcionario público es retirado de su cargo a través de esta herramienta, la mayor sanción que puede determinar el Concejo Distrital.

Desde la Corporación explicaron que la Moción fue motivada por la no aceptación en plenaria a excusa médica presentada por Duque ante su ausencia para debate del 27 de octubre sobre los Fondos Fijos Reembolsables.



No solo eso, según el concejal Alfredo Ramos, el ahora exsecretario privado fue citado en 18 ocasiones a reuniones de la comisión accidental que hace seguimiento al fondo fijo, pero no asistió a ningún encuentro. "En cinco ni siquiera presentó excusa".



Tras la decisión, el concejal Ramos afirmó: "Esta ha sido una victoria ciudadana. Este es apenas el comienzo de muchas acciones jurídicas y políticas que vendrán contra Daniel Quintero y la corrupción que permeó a la ciudad en cuatro años",

Reacciones

Precisamente el exalcalde de Medellín fue uno de los primeros en reaccionar sobre la medida en contra de quien fue su funcionario y hombre de confianza.



"Un Concejo dominado por la extrema derecha, le aplica la moción de censura a uno de nuestros secretarios por supuestamente no asistir a un debate (a pesar de que presentó una incapacidad médica certificada por la EPS). Al final, sin argumentos, terminaron acusándolo hasta por ser bogotano. La extrema derecha, envalentonada y arrogante, planea un nuevo exterminio, ya no físico sino jurídico", expresó Quintero en sus redes sociales.



En días pasados, el exalcalde indicó que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para los miembros del partido Independientes y ex funcionarios de su alcaldía por lo que él considera "un asedio y una persecución en medio de una guerra jurídica o lawfare".



Un Concejo dominado por la extrema derecha, le aplica la moción de censura a uno de nuestros secretarios por supuestamente no asistir a un debate (a pesar de que presentó una incapacidad médica certificada por la EPS)



Al final, sin argumentos, terminaron acusándolo hasta por… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 20, 2023

De otro lado, Diana Osorio, exgestora social de Medellín, manifestó que "lo de Juan David Duque es solo el comienzo de un nuevo genocidio a las fuerzas opositoras del establecimiento: esta vez, es muerte política a sus adversarios".



Duque, por su parte, previo a dicha votación advirtió a los corporados que, en caso de votar la Moción de Censura, podrían incurrir en conductas dolosas, delitos como prevaricato e inhabilidades para ejercer cargos públicos por, además, desvirtuar una incapacidad médica legal.



"En días anteriores le he enviado una carta al Concejo en la que se deja claro, de manera evidente la violación a la Constitución, la ley y los derechos fundamentales de esos concejales que están impulsando la moción de censura y que los están llevando a conductas dolosas", expresó Duque.



