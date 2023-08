Los gastos del fondo fijo del despacho del alcalde Daniel Quintero en Medellín por 185 millones de pesos entre enero y julio de este año desataron una fuerte polémica en la ciudad a mediados de agosto pasado.



Las facturas en supermercados, carnicerías, peajes y exclusivos restaurantes generaron dudas por la destinación de recursos públicos, que se deben utilizar en gastos de funcionamiento que correspondan a imprevistos, urgentes y necesarios.

Ante la lluvia de señalamientos por presuntas irregularidades en el uso del fondo —hay gastos en supermercados de la ciudad por 54'480.652 pesos que la alcaldía dice que son para la cocina del despacho en la Alpujarra— la administración de Quintero decidió publicar los comprobantes de pago de los últimos cuatro gobierno.



Al revisar cada una de las facturas alojadas en la nube y a las que se puede acceder a través de un enlace publicado en redes sociales, se puede observar que en todas las administraciones hay gastos en alimentación, tanto en restaurantes como en supermercados.

En honor a la transparencia, hago públicas todas las facturas del fondo fijo de ésta y las tres administraciones anteriores.



En honor a la transparencia, hago públicas todas las facturas del fondo fijo de ésta y las tres administraciones anteriores. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 30, 2023

Las facturas permiten observar los establecimientos en donde se realizaron las compras, sobre todo, en las administraciones anteriores de las cuales no se tenía información, es decir, en los periodos de Alonso Salazar (2008 - 2011), Aníbal Gaviria (2012 - 2015), Federico Gutiérrez (2016 - 2019) y Daniel Quintero (2020 - 2023).



Por ejemplo, entre lo publicado hay facturas en restaurantes, supermercados, floristerías y tiendas de abarrotes durante la administración de Aníbal Gaviria.



Y la alcaldía de 'Fico' aparecen múltiples gastos en restaurantes como La Abarrotería, La Providencia, Frisby, Punto Caliente, Delolita, Oma, Choripaisa, además de compras en supermercados y tiendas en los cuatro años de gobierno.



Aunque no todos los documentos detallan la destinación de los gastos en cada uno los periodos. En algunos casos, por ejemplo, no se especifica el lugar en que se realizó la compra ni los objetos, utensilios o alimentos adquiridos. En los comprobantes se indica que corresponden a gastos por concepto de bienes nacionales y el valor de la compra.

En promedio hay entre 20 y 30 documentos por año en cada administración. Cada uno con una gran cantidad de registro de información. Por ejemplo, solo entre enero y julio pasado la alcaldía de Quintero registró 1.235 facturas.



El fondo fijo reembolsable se creó durante la alcaldía de Luis Alfredo Ramos, en la década de los 90, para gastos de mensajería, transporte, cocina, peajes, cafetería, obsequios, entre otros.



Fue durante el mandato de Alonso Salazar (2008-2011) cuando los gastos mensuales permitidos en el fondo pasaron de 2 salarios mínimos a 20 salarios mínimos mensuales para el despacho del alcalde de turno.



Según datos de la alcaldía de Medellín, los gastos a valor presente —acorde a la inflación— en el fondo fijo en cada una de las administración fueron así: Alonso Salazar, 1.199 millones de pesos; Aníbal Gaviria, 824 millones de pesos; Federico Gutiérrez, 1.073 millones de pesos, y Daniel Quintero, 1.071 millones de pesos.



Desde la alcaldía de Medellín explicaron que los gastos en supermercados se realizan para comprar insumos utilizados en la cocina del piso 12 de la Alpujarra con el fin de atender las diferentes reuniones y visitas que allí se realizan.



MEDELLÍN

