Al Presupuesto General de Medellín para el 2023 le hacen falta 330.000 millones de pesos para poder financiar programas clave del Plan de Desarrollo en el último año de mandato del alcalde Daniel Quintero.



¿La razón? En el presupuesto que decretó la Alcaldía a medidos de diciembre se tuvo en cuenta las estimaciones iniciales de transferencias de EPM al Distrito por 2 billones de pesos y no lo que finalmente aprobó la Junta Directiva: 1,67 billones de pesos.

La reducción de los recursos —argumentó EPM— se dio por un deterioro del valor estimado de la inversión de la empresa en Tigo-UNE por 1,044 billones de pesos.



Vale la pena recordar que en 2022 el Concejo distrital negó en cinco oportunidades la enajenación del activo por la desconfianza en la posible destinación de los ingresos.

La estabilidad económica de la empresa está garantizada según EPM. Foto: EPM

La búsqueda de los recursos

Sin embargo, se ha dicho que el valor registrado en libros no tuvo que ver con la negativa de vender las acciones que corresponden al 50 por ciento más uno de Tigo-UNE; puesto que la enajenación se iba a prolongar, por lo menos, hasta el 2024.



Incluso, la Alcaldía aclaró que el deterioro no significa que se hubiesen generado la salida de recursos efectivos de EPM y dijo que "es potencialmente posible que pueda registrarse, en periodos futuros, una recuperación".



En todo caso, el dinero no llegó y desde enero pasado, el gobierno de Quintero se ha movido para conseguirlo y así garantizar la financiación de proyectos sociales contemplados en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro.



El pasado 20 de abril, la Junta Directiva de EPM autorizó al alcalde iniciar trámites ante el Concejo para la aprobación de un proyecto de acuerdo que permita la llegada del dinero faltante.



Los recursos corresponden a un 10,86 por ciento de los excedentes financieros de EPM durante el 2022. Pero, por acuerdo municipal, el Distrito solo puede recibir hasta un 30 por ciento de los excedentes de la empresa de manera ordinaria y un 25 por ciento, de forma extraordinaria.



Estos porcentajes se cumplieron con el dinero presupuestado para las transferencias, de ahí que la aprobación se tenga que dar mediante acuerdo distrital. El proyecto fue radicado este 8 de mayo por el el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, y se espera que los concejales lo discutan en sesiones extraordinarias.

Así llegarán los excedentes financieros de EPM, correspondientes al año anterior, al Distrito de Medellín. Foto: Archivo particular

¿Qué dice el proyecto de acuerdo?

En el artículo primero del proyecto se autoriza a "Empresas Públicas de Medellín transferir de manera extraordinaria excedentes financieros por la suma de 330.000 millones de pesos (...) que corresponden al 10.86 por ciento" de los excedentes del año anterior "para que sean adicionados al presupuesto general" del Distrito.



Y el parágrafo 1 del artículo aclara que los recursos se transferirán por una sola vez y se destinarán "exclusivamente para financiar proyectos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro".



También se faculta al alcalde para realizar cualquier modificación presupuestal necesaria hasta el 29 de diciembre de 2023.



En la exposición de motivos, la Alcaldía señala que la adición propuesta "no afecta los programas de la empresa ni compromete su estabilidad económica" y también asegura que "la puesta en marcha de esta iniciativa no genera ningún impacto fiscal negativo en las finanzas distritales dentro del Marco Fiscal de Mediano Plaza".

El Concejo definirá la financiación del Plan de Desarrollo. Foto: Alcaldía de Medellín

¿Tendrá el apoyo suficiente?

Según registros oficiales del Concejo, el proyecto entró a la Comisión Segunda de presupuesto y asuntos fiscales, donde Quintero cuenta con el apoyo de 4 corporados: Fabio Rivera, Lina García, Lucas Cañas — coordinador de ponentes— y Jaime Cuartas.



Aunque allí también tiene contradictores como Alfredo Ramos, Dora Saldarriaga y Claudia Ramírez. Al tener mayorías para el primer debate, se espera que la discusión llegue a plenaria donde los votos están ajustados y la aprobación o negativa del proyecto puede darse por mínimas diferencias.



A eso se suma el hecho de que el Consejo de Estado acaba de dejar en firme la pérdida de investidura de la concejala Aura Arcila, que hace parte de la coalición de gobierno, por incumplimiento del régimen de inhabilidades para desempeñarse en el cargo. Esto puede complicar las cuentas de la administración distrital en el Concejo.

Para el concejal Jaime Cuartas —quien ha apoyado a Quintero desde la corporación— todos los concejales deben iniciar un estudio riguroso del proyecto para determinar la viabilidad del mismo.



"Somos conscientes de que por encima de cualquier otro interés siempre debe primar la ciudad. Medellín necesita resolver todos los problemas sociales, nosotros aprobamos un Plan de Desarrollo que busca eso. El déficit se debe resolver y para nosotros es más importante eso que cualquier otra cosa", explicó Cuartas.



Por su parte, el concejal Simón Pérez —que ha votado negativo a varios de los principales proyectos de la administración— manifestó sus reparos para la falta de capacidad de reinversión de EPM en sus negocios, al realizar la transferencias, y la 'carta abierta' que tendría el alcalde con las modificaciones presupuestales.



"Yo no me cierro a discutir el proyecto, no es mi talante. Pero a primera instancias, me genera más preocupaciones que cualquier otra cosa por la falta de planeación", dijo el corporado.



Estará por verse en las próximas semanas si el Concejo le dará vía libre a Quintero para garantizar la financiación de su Plan de Desarrollo o si, por el contrario, la administración distrital deberá ajustar los recursos para cumplirle a la ciudadanía.

