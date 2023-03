"Diana Osorio Presidenta". Este fue el sorpresivo mensaje que envió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la mañana de este martes, 21 de marzo, a través de su cuenta de Twitter.



Osorio, esposa de Quintero y gestora social de Medellín, ha tenido un rol protagónico en la actual administración y es bastante activa en redes sociales.

Su primo Juan Carlos Upegui fue secretario de No Violencia y actualmente es precandidato a la alcaldía por el partido Independientes, que llevó a Quintero a ganar la carrera electoral en Medellín hace 4 años.



En reiteradas ocasiones, Osorio ha salido en defensa de Quintero y su alcaldía en medios de comunicación, así como ha reiterado los señalamientos del propio alcalde a ciertos sectores políticos y empresariales de Medellín.

Diana Osorio Presidenta — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 21, 2023

En entrevista con EL TIEMPO, hace tres semanas, el mandatario respondió sobre las aspiraciones políticas de Osorio en el futuro.



"Yo lo he pensado, ella es la que no me hace caso", afirmó Quintero. Cuando se le preguntó a qué cargo dijo que "ojalá se lanzara a todos", pero comentó la razón por la cual ella dice que no lo hace.



"Ella siempre me ha dicho que quiere dedicar este tiempo de forma particular a la crianza de las niñas y a sus temas de crecimiento profesional y personal", señaló.



Por último, Quintero dijo que le "encantaría" la idea y propuso que él se dedicara a la crianza de las dos niñas que tienen.



MEDELLÍN

