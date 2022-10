Daniel Quintero, alcalde de Medellín, no se rinde en su propósito de salir de la participación accionaria que EPM tiene en UNE.



Y aunque el Concejo Municipal le ha dicho no a esa propuesta en cinco ocasiones, el mandatario local parece que buscará otras herramientas para lograrlo.

Así lo dio a entender en sus redes sociales, donde le propuso al Gobierno Nacional nacionalizar la empresa Tigo-UNE.



"EPM acaba de perder 3 billones de pesos. Como lo anticipamos, al uribismo y sus aliados no les bastó con privatizarla en 2014, esta vez fueron por sus restos. Pido al Gobierno Nacional explorar una nacionalización de Tigo para recuperar los recursos públicos robados", trinó el alcalde en la noche del 6 de octubre.



Al día siguiente insistió con la propuesta y de nuevo, en redes sociales, opinó que dicha empresa de telecomunicaciones debe ser nacionalizada.



La propuesta causó polémica y quienes se mostraron en contra aseguran que esta medida sería igual a una expropiación.



EPM tiene el 50 por ciento más 1 de las acciones en esta empresa desde 2014, cuando se fusionó con la multinacional Millicom.



Sin embargo, no es controlante gracias a una cláusula firmada después de la fusión en la que se le daba el control a Millicom a cambio de unos recursos.



Quintero ha reiterado que no aprobar la venta "pone en riesgo la ejecución del derecho de salida y la aplicación de la cláusula de protección del patrimonio público, lo que significaría que muy probablemente los recursos públicos que esa empresa

ha invertido en UNE y en Invertelco quedarían atrapados en compañías que no controla".



MEDELLÍN