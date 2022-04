La movilidad sigue siendo una de las principales preocupaciones en Medellín y durante los últimos meses se han tomado una serie de decisiones para mejorarla. El alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, abrió el debate sobre la posibilidad de eliminar el pico y placa, así como modificar el impuesto vehicular.



"La propuesta sería eliminar el impuesto vehicular o el impuesto de rodamiento, que es anual y convertirlo en un impuesto puesto por lo que ruedes con sistemas tecnológicos que miden cuántos kilómetros recorres al día y con un cobro que podría oscilar de 10 mil por día usado el carro", detalló.



Este nuevo cobro busca que se pague por lo que realmente circulan los vehículos, teniendo en cuenta variables como distancia.



“La propuesta sería eliminar el impuesto vehicular o el impuesto de rodamiento, que es anual y convertirlo en un impuesto puesto por lo que ruedes con sistemas tecnológicos que miden cuántos kilómetros recorres al día y con un cobro que podría oscilar de 10 mil por día usado el carro”, dijo el mandatario local.



Actualmente en la ciudad funciona un pico y placa de dos dígitos cada día, entre las 5 a. m. y 8 p. m. Sin embargo, el alcalde manifestó que esta medida es poco efectiva.



Sobre el debate que abrió el alcalde, Iván Sarmiento, docente de la Universidad Nacional sede Medellín y experto en temas de movilidad, que hay estudios que van en la misma dirección a lo propuesto por el mandatario.



“En todos estos estudios previos se ha planteado cobrar una tarifa de ese valor, de 3 dólares, y que eso permitiría eliminar el pico y placa porque el 50 por ciento de los vehículos pagarían al tarifa y el otro 50 por ciento no lo haría, y de esa manera ya no hace falta el pico y placa sino que el mismo tránsito, la misma demanda vehicular se regula”, explicó Sarmiento.



Pero considera que esto se debe hacer solo por sectores y sería en los más congestionados, como por el Centro y El Poblado.



“Realmente el espacio es finito, las ciudades no se pueden expandir y llega un momento en que la única forma de regular el espacio es poniéndole tarifas para que la gente haga uso racional de ese espacio y también aporte dinero para apoyar el transporte público y la bicicleta, porque esos dineros deben ser utilizados para esto”, afirmó.



Para el docente es una buena alternativa la que se aplicaría en la ciudad y sabe que habrá ciudadanos a los que le parecerá injusto, pero se debe entender que todo vehículo contamina así esté transitando solo en una vía determinada. También planteó que se deben hacer excepciones, como por ejemplo cobros por estrato.

He propuesto abrir el debate que lleve a la eliminación del pico y placa y del impuesto anual vehicular (Impuesto de rodamiento) y que en su lugar se pague por lo que realmente circulen los vehículos reconociendo variables como distancia, sectores y nivel de contaminación. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 31, 2022

"Realmente el espacio es finito, las ciudades no se pueden expandir y llega un momento en que la única forma de regular el espacio es poniéndole tarifas para que la gente haga uso racional de ese espacio y también aporte dinero para apoyar el transporte público y la bicicleta, porque esos dineros deben ser utilizados para esto", concluyó.



De otro lado, el también experto en movilidad Darío Hidalgo considera que la propuesta de Quintero es la “evolución correcta de la restricción”.



"La restricción pico y placa es una medida que solo funciona en corto plazo. Las familias de mayores ingresos encuentran formas de pagar por circular: compra de un segundo carro, camionetas blindadas, vehículos eléctricos", dijo.



Y agregó que "gestionar mejor la demanda de viajes y genera recursos que la ciudad puede destinar a mejoras al transporte público, a pie y en bicicleta”. Señaló que este modelo ya se usa en Singapur, Londres, Estocolmo y recientemente en Manhattan.



La propuesta entraría a análisis en la junta metropolitana que dirige el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pues la idea es que se aplique en Medellín y los municipios cercanos.

