Cerrada la puerta a la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por parte de la Registraduría Especial del Estado Civil de Medellín al no certificar los estados contables del comité promotor, Andrés Rodríguez, uno de sus miembros, reprochó la decisión del organismo electoral.

Lo hizo tras conocerse la resolución 054 de 2022 donde no se certifica el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales por haber superado los topes financieros.



“Teniendo en cuenta que la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde de Medellín no cumplió con uno de los dos (2) requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, concretamente el de no superar los topes de financiación permitidos por el Concejo Nacional Electoral, la registraduría del estado civil de Medellín no podrá certificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de la iniciativa”, se lee en la resolución.



Ante eso, Rodríguez, vocero de la revocatoria de mandato 'El pacto por Medellín te salvará, porque te amamos te vamos a recuperar', calificó la decisión de “supuesta dictadura por parte del registrador nacional Alexánder Vega”.



Agregó que la presunta superación de los topes no la evidencia la Registraduría que involucra al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral.

“Aquí estamos viendo un presunto fraude a resolución judicial y un presunto prevaricato del tamaño mismo del edificio de la Registraduría en Bogota”, manifestó Rodríguez.



El vocero hizo un llamado de atención a la ciudadanía y alertó sobre lo que para él podría suceder el próximo año cuando se realicen las elecciones regionales: “Señores, o abrimos los ojos o el próximo año no van a haber garantías electorales de ningún tipo, para ninguna persona que no sea del ala del Pacto Histórico”.

Lo mas grave de todo, basa todo en lo que dice el @CNE_COLOMBIA, un presunto fraude a resolución judicial y un presunto prevaricato del tamaño del edificio de la @registraduria en Bogotá.

Grave, la prueba de que el jefe de la dictadura no es @petrogustavo, es ALEXANDER VEGA. pic.twitter.com/Iig8EbGwuA — Andrés El Gury Rodríguez (@AndresElGury) November 22, 2022

Por esta decisión, para mañana a las 9:00 de la mañana, en las Torres de Bomboná, donde se encuentra la sede de la Registraduría en Medellín, se está convocando a un plantón para exigir la renuncia del registrador Vega así como la de la registradora Especial de Medellín, Milda Luz Jara Vélez, quien firmó el documento.



Por su parte, el alcalde Quintero celebró la decisión del organismo electoral. "Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas su cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo", escribió en Twitter.



