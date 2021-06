¿Qué viene para la revocatoria de Daniel Quintero?

Aunque la recolección de firmas para la revocatoria de firmas del alcalde Daniel Quintero fue suspendida, los movimientos que la promueven están optimistas en que se retomará pronto.



“Era obvio que él (el alcalde) iba a usar todas sus herramientas jurídicas”, expresó Andrés Felipe Rodríguez, presidente de Medellín Cuenta Conmigo y vocero de la revocatoria, que ha tenido varios traspiés para comenzar con la recolección de firmas.



Agregó que desde los distintos movimientos seguirán en la “pelea”, y buscan que se revoque pronto esta nueva suspensión, que arranca desde hoy.



Esta se debe a que este miércoles se conoció la decisión del Juzgado 33 de Oralidad del Circuito de Medellín, que tras una tutela de un ciudadano identificado como José de Jesús Serna Díaz, el juez consideró que no se pueden garantizar los protocolos de bioseguridad exigidos para la recolección de firmas.



La razón es que, tras cinco días de haber sido nombrado por el presidente Iván Duque, el alcalde ad hoc Juan Pablo Díaz Granados no se ha posesionado.



Sin embargo, hasta el mismo miércoles la convocatoria para apoyar la revocatoria siguió con total normalidad en la capital antioqueña.



Luz Estella Cadavid, una comerciante independiente, llegó hasta un local del centro comercial Premium Plaza para dar su firma en las planillas disponibles para este proceso.



“Es mitómano a morir, todo el tiempo le está metiéndole mentira y cuento a la gente y se aprovecha de todo el poder que tiene y todo el tejemaneje que tiene con todos los medios para desinformar mucho y tiene la gente muy engañada”, dijo con respecto a su percepción sobre el alcalde.



En Medellín el Juzgado Treinta y Tres ordenó suspender la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Natalia Giraldo, una administradora de empresas, también llegó a apoyar al movimiento revocatorio. “No estoy con de acuerdo con lo que está haciendo con el Jardín Botánico que consiguió otros contratos y los dejó sin recursos, no estoy de acuerdo con las políticas de contratación, de que tenga a su familia adentro, no está respetando el gobierno corporativo de EPM”, dijo.



El diputado Andrés Guerra también está apoyando en la recolección de firmas y diseñó una estrategia que llamó las ‘Rappiplanillas’, la cual consiste en distribuir las hojas oficiales para que los ciudadanos que quieran plasmen su apoyo allí.



Aclaró que lo está haciendo a nombre propio pues su partido, el Centro Democrático, no apoya la iniciativa.

“El alcalde de Medellín franqueó el escenario más importante que tenía Medellín que era la trilogía exitosa que no había tenido ninguna ciudad del país, con el respeto de Bogotá, Cali y Barranquilla y era esa relación entre el sector público, privado y el sector académico”, explicó Guerra, como una de sus razones por las que busca la revocatoria.



La recolección arrancó desde el viernes 18 de junio, día en que la Registraduría le entregó las planillas al movimiento revocatorio.



Este martes y miércoles hubo una jornada en varios puntos de la ciudad, entre ellas Buenos Aires, el barrio Santafé, Villa Hermosa, Premium Plaza y la calle 10A en El Poblado.



La meta de los cuatro movimientos, que son Medellín Cuenta Conmigo, Más Medellín, Primero Antioquia y la Alianza Reconstrucción Colombia es llegar a 350 mil firmas entre uno y dos meses y llevarlas a la Registraduría para que luego se convoque a elecciones que lleve a los habitantes de la ciudad de decidir si quieren que el alcalde siga o no con sus funciones.



“Se espera que las elecciones sean este mismo año, en septiembre u octubre. Deben salir a votar 340 mil personas aproximadamente, que es el 40% de las personas que salieron a votar en la última elección y, surtido esto, la mitad más uno debe decir que quiere revocar al alcalde Daniel Quintero”, explicó Rodríguez.



Críticas

Para el concejal Álex Flórez, del Movimiento Independientes, que es el mismo de Quintero, esta revocatoria es un “lamentable despilfarro de recursos públicos de los que pretenden reeditar el resultado de unas elecciones que fueron contundentes, que en democracia dejaron como al alcalde más votado en la historia de Medellín a Daniel Quintero y a un sector político en agonía que hoy pretende recuperar lo que hoy perdieron en elecciones, mintiendo tratando de hacer que las personas salgan a firmar verracas”.



Para Flórez, la decisión del juez es acertada porque se debe proteger a la ciudadanía de prácticas poco bioseguras en momentos en que las cifras de covid-19 son altas.



“Esto además acompañado de un esfuerzo irresponsable en medio de una crisis tan grande como el coronavirus y afortunadamente los jueces han tomado las decisiones más acertadas al suspender, en el caso de Medellín, la recolección de firmas porque no se cuentan los protocolos de bioseguridad que protejan la salud de los ciudadanos”, agregó el concejal.



Por ahora, la recolección oficial de firmas está suspendida pero los movimientos confían en que se retomen y se siga con el trámite, pues entre sus planes está que entre septiembre y octubre los medellinenses vayan a las urnas.



DAVID CALLE

CORRESPONSAL EL TIEMPO

MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

