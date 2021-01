Nueva polémica rodea a Daniel Quintero por el programa Buen Comienzo

Una nueva polémica atraviesa la alcaldía de Daniel Quintero, esta vez por cuenta del reconocido programa Buen Comienzo, que brinda atención a los niños de 0 a 5 años en Medellín.



Todo comenzó el miércoles 20 de enero, cuando la Alcaldía anunció que para poder prestar el servicio al programa, los operadores de Buen Comienzo deberán pertenecer al Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia del Icbf.

Con esto, la alcaldía argumentó que busca cualificar y promover estándares de calidad en el servicio, así como garantizar transparencia y pluralidad en la contratación.



Sin embargo, este requerimiento dejó por fuera a por lo menos 20 operadores que, por años, venían prestando el servicio, afectando así a 1.200 personas y 11.000 familias beneficiarias.



En una carta enviada a Vivian Puerta, directora de Buen Comienzo, los operadores del programa criticaron que no se les haya informado de este requerimiento, teniendo en cuenta que el proceso para hacer parte del banco de oferentes del Icbf cerró en diciembre del 2020.

"Hubiéramos tenido tiempo de cumplir este trámite de haber conocido por parte del programa la información. Hoy estamos lejos de continuar acompañando a la niñez de nuestra ciudad en su desarrollo integral", dice la misiva.



Esta situación desencadenó una oleada de críticas a la administración Quintero, pues desde hace más de 15 años, este programa ha sido insignia en Medellín y no ha tenido críticas ni polémicas en su funcionamiento.



De hecho, en el escrito, los operadores aseguran que esta decisión de la alcaldía "da a entender que quienes veníamos por años atendiendo a los niños, no estamos calificados y no cumplimos los estándares de calidad, nada más alejado de la realidad".

Alcalde @QuinteroCalle el programa @Buen_Comienzo nace con pequeñas entidades que hoy quieren sacar de la contratación; entidades que tienen en lo más alto la imagen en Medellín y Antioquia la atención en primera infancia. Es más inteligente integrar la política nacional a Buen C pic.twitter.com/hyjbPxoAzR — JONATAN (@JDIAZ_03) January 22, 2021

Este jueves 21 de enero, en las afueras de la secretaría de Educación, ubicada en el parque de las Luces, un grupo de agentes educativos del programa, entre representantes legales, directivos, nutricionistas, docentes, sicólogos y demás personal, protestó por esta medida indicando que son muchos los perjudicados.



Sin embargo, el alcalde Daniel Quintero aseguró que en Buen Comienzo "durante años se contrató a dedo a entidades sin exigir requisitos técnicos y financieros, sin propuesta pedagógica y con estándares inferiores a los exigidos por ICBF. Había irregularidades inaceptables. Si cumplen requisitos podrán operar, en otro caso; no".



De otro lado, Vivían Puerta, directora de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, aseguró que la prestación del servicio del programa no está en riesgo y pidió no hacer politiquería con este tema, en un momento en el que se viene un proceso revocatorio para el alcalde Quintero.



"Por el contrario, estamos fortaleciendo el programa en buenas prácticas y transparencia. Antes no se exigían requisitos financieros, técnicos ni legales, así como tampoco pertenecer al Banco Nacional de Oferentes del Icbf, que lo conforman operadores con los más altos estándares de calidad. Están tergiversando la información y lo que quieren hacer ver como una mala noticia, realmente representa una mayor garantía en la calidad de la atención", expresó Puerta.



La funcionaria les envió un mensaje a los agentes educativos de Buen Comienzo asegurando que van a seguir contando con ellos y que son parte fundamental del programa. Asimismo, les dijo a los padres y madres, madres lactantes y gestantes, que el programa sigue trabajando en pro de la niñez de la ciudad.



Irregularidad en nuevos operadores

La polémica no termina allí. El concejal Daniel Duque dio a conocer que en septiembre del 2019 la Corporación Colombia Avanza realizó la solicitud para ingresar al Banco de Oferentes del Icbf. Dicha Corporación ya había sido investigada por los entes de control por millonarios contratos que ha tenido con la alcaldía Quintero, en especial para la atención alimentaria en la pandemia.



Colombia Avanza está vinculada con el reconocido clan político Suárez Mira, que por años ejerció control político en Bello y que tiene a uno de los hermanos prófugo de la justicia y a otro investigado por varios delitos.



"Corporación Colombia Avanza, de los Suarez Mira, tiene como representante legal al exconcejal de Bello Henry Paulison Gómez Montoya, quien es sobrino de la poderosa política Gloria Montoya, actual concejal de Bello, exsecretaria de Gobierno, Tránsito, Recreación y Deportes y exalcaldesa encargada de Bello, además de exdiputada. Mano derecha del condenado parapolítico Oscar Suarez Mira", expresó Daniel Duque.



Nos preocupa que mediante jugadas politiqueras la Alcaldía de Medellín haya dejado fuera de competencia a los operadores históricos del proyecto, quienes han desempeñado la labor con entereza y rectitud a lo largo de los años, convirtiendo a Buen Comienzo, en referente. pic.twitter.com/EKbe4OgyKD — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) January 22, 2021

De igual forma, una nota periodística de La W reveló que Henry Gómez fue uno de los empresarios que apoyó a Quintero durante la campaña política del 2019 y fue aportante en su campaña.



"Nos preocupa que mediante jugadas politiqueras la Alcaldía de Medellín haya dejado fuera de competencia a los operadores históricos del proyecto, quienes han desempeñado la labor con entereza y rectitud a lo largo de los años, convirtiendo a Buen Comienzo en un referente", puntualizó Duque.



Según la Alcaldía, Buen Comienzo en alianza con el Icbf benefició a 73.000 niños y niñas de 0 a 5 años en 2020, pero para este año proyecta un aumento de 10.000 participantes, de tal manera que 83.000 de ellos recibirán atención integral.



MEDELLÍN

