En Medellín, se esperaba que el pasado 30 de septiembre se anunciara la fecha de entrada en funcionamiento de la primera turbina de generación de energía en Hidroituango, pero, a última hora, el pronunciamiento no se dio.



Sin embargo, en la mañana de este domingo, 2 de octubre, el alcalde Daniel Quintero realizó una solicitud en relación con el proyecto. Esta vez, en lo que tiene que ver con las investigaciones que adelantan los organismos de control por los retrasos en la obra y la contingencia de 2018.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Quintero le pidió a la Contraloría General de la República reabrir el proceso de de responsabilidad fiscal que cerró ese organismo de control en enero de 2022.

Pido a la Contraloría reabrir nuevamente el proceso fiscal por Hidroituango actualizando los valores y llamando nuevamente a los responsables, los condenados y los que faltan por condenar. Faltan 5 billones de pesos por recuperar. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 2, 2022

"Pido a la Contraloría reabrir nuevamente el proceso fiscal por Hidroituango actualizando los valores y llamando nuevamente a los responsables, los condenados y los que faltan por condenar. Faltan 5 billones de pesos por recuperar", escribió el mandatario distrital.



El 25 de noviembre de 2021, la Contraloría había confirmado en segunda instancia un fallo con responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos contra 26 personas naturales y jurídicas, entre las que estaban el exacalde Alonso Salazar, los ex gobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y las empresas del consorcio CCC Ituango, encargado de las obras principales de la Hidroléctrica.



Sin embargo, el 27 de enero de este año y tras el pago de Mafpre y otras tres aseguradoras, el ente de control declaró resarcido integralmente el daño patrimonial y determinó no enviar a cobro coactivo el título producto del fallo por responsabilidad fiscal.



"(...) se logró el resarcimiento total del daño. La Aseguradora Mapfre realizó el último pago el martes 25 de enero de 2022, por la suma de 633.8 millones de dólares. Ya había dado otros 350 millones de dólares a EPM con ocasión de los pagos hechos a partir de la contingencia de septiembre de 2018, con cual completó 983 millones de dólares de la indemnización bajo la Póliza Todo Riesgo Construcción", señaló en su momento la Contraloría.



La empresas Axxa Colpatria, SBS y Suramericana también realizaron desembolsos el 21 de diciembre de 2021.

La Contraloría argumentó que el fallo se dio por inversiones realizadas en el proyecto y el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía en noviembre de 2018. Foto: EPM

El cuestionamiento del gobernador

Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Foto: Gobernación de Antioquia

Esta semana, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también se refirió a la negociación que se hizo para el pago de los seguros por los daños en Hidroituango en diferentes medios de comunicación.



“Una compañía de seguros no paga porque la presionen o porque la llamen, una compañía de seguros paga porque tiene unos seguros bien negociados y esos seguros los contratamos las administración anteriores en Medellín”, enfatizó Gaviria en Blu Radio.



Agregó que estos estaban contratados por 3.150 millones de dólares que, según él, a precio de hoy, serían entre 14 o 15 billones de pesos, “entonces, ¿por qué se arregló por 4 billones?”. Aseguró que fue aceptada la tercera parte de lo que se había en el papel.



Y también cuestionó la decisión de la Contraloría en una reciente entrevista a El Colombiano: "¿Cómo inicia un proceso contra 16 o 20 personas e instituciones cuando la compañía de seguros está pagando y está rubricando que no hay dolo ni culpa grave? Y, obviamente, la investigación era porque suponía dolo o culpa grave".



El gobernador afirmó que no existió dolo, porque si así hubiese sido "Mapfre no haría comenzado a pagar desde antes y no va a pagar 4 billones simplemente porque la inviten a hacerlo (...) Lo grave es que la Controlaría le haya puesto tope".

¿Qué dijo EPM?

El vicepresidente de Riesgos de Empresas Públicas de Medellín, Andrés Uribe, explicó esta semana cómo fue la negociación de la póliza con las aseguradoras.



Según el directivo, el seguro comenzó vigencia en el 2011, terminó en 2021 y durante ese tiempo se hicieron varias modificaciones por lo que, al momento de la contingencia, el valor era de 2.556 millones de dólares en daño material y 628 millones de dólares en lucro cesante.



Al momento del pago, se llegó a un acuerdo por 983,8 millones de dólares (unos 4,3 billones de pesos).



"Es importante reconocer que esto no fue una pérdida por total, por lo que era inverosimil considerar que la aseguradora nos iba a reconocer el valor total asegurado. Por el contrario, la liquidación de la pérdida correspondió con los daños sufridos por la organización", expresó Uribe.



Agregó el directivo que el fallo en segunda instancia de la Contraloría General de la República aceleró el proceso de negociación que dio esta cifra final de $4,3 billones que, según Uribe, dejó satisfechas a ambas partes.



