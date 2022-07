El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió este lunes un fallo de una acción de cumplimiento sobre la revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



(Lea también: Choque entre Daniel Quintero y Aníbal Gaviria por empalme con Petro)



Se trata de una acción interpuesta por el abogado Nelson Hurtado, quien por medio de su firma de abogados pidió que se le indicara a la Registraduría que incumplió la Ley 1757 al no notificarle al presidente Iván Duque para que convocara a votación de la revocatoria de Quintero. El tribunal le dio la razón a Hurtado.

Así, en el fallo, se lee que se le ordena "a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto de la Registraduría Especial de Medellín, que en el plazo máximo de ocho días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, cumpla la obligación contemplada en el artículo 15 de la ley 1757 de 2015, con total independencia de las decisiones que adopte el Consejo Nacional Electoral en función de las investigaciones que adelante en ejercicio de la función de inspección vigilancia y control".



Es decir, el Tribunal le dio ocho días al organismo electoral para certificar las firmas, independiente del proceso que se adelanta en el CNE.



(Siga leyendo: Daniel Quintero: 'El plan de la oposición es que me destituyan')



En entrevista con el diario El Colombiano, el abogado Hurtado explicó que basó su acción en comprobar que el CNE es un entidad sin la competencia para decidir el futuro de la revocatoria, pues se trata de un órgano de carácter administrativo y no judicial.



"Los integrantes del CNE no tienen la dignidad de magistrados, son simples miembros del un consejo y estaban obstaculizando el proceso", señaló el abogado.



Por tratarse de un fallo en primera instancia, este puede ser apelado. En esa situación, el caso llegaría al Consejo de Estado, que tendría eventualmente la última palabra antes de que finalice el plazo para convocar a la votación, que vence el 31 de diciembre de este año.



(De interés: Las burlas de Daniel Quintero en la reunión del Pacto Histórico en Medellín)