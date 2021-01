Movimiento para revocar a Quintero se inscribió en la Registraduría

Es oficial: el movimiento que buscar revocar al alcalde Daniel Quintero Calle se inscribió oficialmente ante la Registraduría este lunes, y con ello, ya cumplió con el primer requisito para iniciar el proceso.



Se espera que el 15 días hábiles, este comité reciba una respuesta.

Con ello, se inscribió el comité único promotor de la revocatoria de Daniel Quintero, que está conformado por cuatro movimientos: Medellín Cuenta Conmigo, Más Medellín, Primero Antioquia y la Alianza Reconstrucción Colombia.



"Expondremos en un documento corto, nuestros motivos por los cuales vamos a proceder a realizar este esfuerzo para promover la revocatoria de dicho alcalde. Los motivos son muchos", afirmó Andrés Rodríguez, presidente de Medellín cuenta conmigo.



Y es que los ánimos comenzaron a caldearse desde el fin de semana, cuando el alcalde Quintero trinó una polémica frase: "El futuro se parece a nosotros. Medellín ya no les pertenece. Colombia ya no les pertenece".



(Le puede interesar: Daniel Quintero arranca el año calentando el ambiente político)



El trino tuvo bastantes respuestas, una de ellas en video, por parte de Juan Manuel Jaramillo, también integrante de la corporación Medellín cuenta conmigo, que señaló que luego de la afirmación del alcalde había gente "bastante indignada".



En el video explicó que con este tramite que llevaron a cabo este lunes: "se está haciendo la petición formal a la Registraduría para que nos avalen la recolección de firmas para recovar a Daniel Quintero. Apenas nos acepten y nos entreguen las planillas,les estaremos contando para recoger firmas" dijo Jaramillo.



Así las cosas, luego de que la Registraduría les avale y les dé las planillas, el comité deberá recolectar las 91.000 firmas necesarias, pues la cantidad no deben ser menor al 30 por ciento de los votos que le dieron el triunfo a Quintero el 27 de octubre de 2019, cuando 303.420 personas le dieron su aval.



(Además: Investigan la extraña muerte de una pareja en una vivienda de Medellín)





De cualquier modo, entre su meta está recolectar 250.000 firmas, para que de ellas salgan las 91.000 efectivas para continuar con el proceso. Así lo dieron a conocer sus promotores en los últimos días de diciembre, junto con el cronograma:

Hasta la primera semana de enero, haremos la inscripción del comité de revocatoria ante la registraduría, con @mas_medellin, Primero Antioquia, BRANT, @RevocatoriaDQ; exponiendo los motivos por los cuales queremos revocarlo. Y sigue así #RevocatoriaDanielQuintero pic.twitter.com/kWoSLvCKn6 — medellincuentaconmigo (@medellincuenta1) December 28, 2020

De acuerdo con el cronograma, a más tardar el 1 de febrero entregarán las planillas a los ciudadanos para buscar las firmas.



Técnicamente cuentan con seis meses para recolectarlas, pero se plantearon que dichas firmas serían entregadas a la Registraduría el 5 de abril para -luego- el 8 de junio tener la aceptación de las firmas.



De aprobarse esto, la revocatoria se daría a comienzos de agosto y luego se realizarían nuevas elecciones a comienzos de octubre.

#MedellinNosPertenece El PactoPorMedellin es un movimiento de la sociedad civil que no tiene a ningún partido político patrocinándol. Y no hemos perdido NINGUNA alcaldía, lo que vamos a hacer es RECUPERARLA PARA MEDELLÍN, porque según Quintero, Medellín no nos pertenece a TODOS! — Revocatoria Daniel Quintero (@RevocatoriaDQ) January 4, 2021

MEDELLÍN

Otras noticias de Colombia

- Estafa en Cartagena: $ 738.000 por 4 almuerzos, cervezas y gaseosas



- Video: Con pistola taser, policía evita que hombre asesine a su hijo



- Pico y cédula en Medellín se mantiene hasta el 6 de enero