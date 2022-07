Desde que llegó a la alcaldía de Medellín en 2020, son pocas las semanas en las que Daniel Quintero no sea protagonista de alguna polémica.



Este viernes 8 de julio, el mandatario local fue visto en París (Francia) tras haber solicitado una licencia para sostener una reunión por fuera del país, lo que generó una serie de críticas en redes sociales.

Entre las molestias de la gente, está el hecho de que Quintero estuvo 42 días suspendido por presunta participación en política, luego regresó y a los días solicitó vacaciones.



Posterior a su regreso, se da esta licencia en Europa, donde también se encuentra el Presidente electo Gustavo Petro, lo que ha generado suspicacias sobre si la reunión es entre ambos.



Permiso al Concejo para viaje oficial no pidió.

Debe ser que Quintero tiene mucha plata para andar de paseo un fin de semana en Europa, sin estar en vacaciones https://t.co/QSHqyEcksm — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) July 8, 2022

El concejal de Medellín, Alfredo Ramos, se pronunció en sus redes sociales criticando el actuar del alcalde y asegurando que no le solicitó permiso al Concejo para dicho viaje, trámite que se hace cuando un alcalde viaja de manera oficial.



"Permiso al Concejo para viaje oficial no pidió. Debe ser que Quintero tiene mucha plata para andar de paseo un fin de semana en Europa, sin estar en vacaciones", trinó Ramos.



Hasta el momento no hay un pronunciamiento de la alcaldía de Medellín o del alcalde Quintero sobre esta situación.



