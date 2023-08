Una respuesta a un requerimiento de la Contraloría General de Medellín —revelada por la abogada Gloria Jaramillo— puso en evidencia los millonarios gastos de la caja menor del despacho del alcalde Daniel Quintero durante los primeros siete meses de este año.

Se trata del fondo fijo reembolsable de efectivo que permite agilizar los trámites para dar una respuesta oportuna “a la cancelación de gastos de funcionamiento que correspondan a imprevistos, urgentes y necesarios con el fin de asegurar el giro normal de las operaciones”, en este caso, del despacho del primer mandatario de la ciudad.



Según el informe de gastos del fondo que remitió la secretaría de Hacienda —en cabeza de Óscar Hurtado— al organismo de control, y al que accedió EL TIEMPO, entre el 12 de enero y el 27 de julio de este 2023, el despacho del alcalde había destinado 185’502.134 pesos de la caja menor a gastos de atención y representación, pago a acreedores, pago de peajes y reintegro de fondos.



La cifra representa gastos mensuales, en promedio, por 26,5 millones de pesos de pesos, pero según el decreto 1645 de 2006 que reglamenta el tema, la cuantía de los fondos fijos va hasta los 20 salarios mínimos legales vigentes (23,2 millones de pesos para este año).

Supermercados y peajes



No obstante, lo que más llama la atención del listado —que incluye 1.235 registros de facturas— es que hay significativos gastos en supermercados, restaurantes, tiendas de mascotas, cigarrerías, carnicerías y peajes del Valle de Aburrá, e incluso Bogotá.



Por ejemplo, entre Cencosud, Carulla, D1, Almacenes Éxitos, La Vaquita, Euro Pricesmart y un par de tiendas de abarrotes y carnicerías hay pagos por 54'480.652 pesos, que están justificados como gastos de atención y representación.



Solo en Cencosud —dueño de los supermercados Jumbo y Metro— aparecen 128 facturas por un poco más de 28 millones de pesos. Los gastos en estos establecimientos se realizaron continuamente entre enero y julio pasados.



En la tienda de mascotas Más Finca, un agromarket ubicado en la Central Mayorista de Antioquia, aparecen gastos por 7,3 millones de pesos en 20 facturas. Y a Norman Amaya Arellano —que según RUES es una persona natural que se dedica al expendio de comidas preparadas a la mesa— se le hicieron pagos al acreedor por 6,2 millones de pesos.



También figuran pagos de peajes por 18'674.400 pesos, de los cuales un 91 por ciento se hicieron a través de Flypass, con 94 registros en 35 días. La fecha que presenta más gastos en peajes es el pasado 13 de julio —día en que Quintero salió a vacaciones— con 7 facturas por 1,3 millones de pesos.

Restaurantes en Provenza



Si se analizan los gastos individuales por mayor valor de la factura, el listado lo encabeza un pago a acreedor en Inversiones Ole, Ole S.A.S. por 2'043.422 pesos el 4 de julio pasado.



Esta es la razón social del restaurante Canalla —en el exclusivo sector de Provenza, en El Poblado— donde los platos fuertes varían entre 36.000 y 130.000 pesos. Allí se registran gastos por 4’420.822 pesos.



También figuran la popular taquería Criminal, el restaurante Osaka en Bogotá, San Carbón y Bastardo en Provenza. Este último encabeza el listado de restaurantes con más gastos del fondo fijo por un poco más de 5 millones de pesos.



En la cigarrería D4, ubicada a cuatro cuadras de la sede de la alcaldía de Medellín, se han realizado 22 compras por un total de 3'844.200 pesos, según el listado de gastos que presentó la administración.



También llama la atención el hecho de que haya días con alto número de registro de facturas. Por ejemplo, el 29 de marzo aparecen 72 compras por 9,6 millones de pesos. Y el día con mayor gasto fue el 9 de mayo con 10,29 millones de pesos en 47 facturas. Precisamente, ese fue el mes con mayor gastos con un total de 38'954.897 pesos.

¿Cómo funciona el fondo fijo?

Orden de fondo fijo de la alcaldía de Medellín. Foto: Cortesía.

El decreto que reglamentó el funcionamiento del fondo establece que para su funcionamiento se requiere el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y que “la destinación de los dineros sea única y exclusivamente para sufragar gastos identificados y definidos en el presupuesto del municipio (hoy Distrito) de Medellín”.



También dice la norma que deben ser gastos autorizados por la resolución que crea anualmente cada fondo. En el documento que creó la caja menor del 2022, el cual fue remitido por la alcaldía en las respuestas a la Contraloría se fijó que se podían destinar recursos a servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, gastos de transporte, servicios para la comunidad, bienes transportables, productos metálicos y paquetes de softwares, servicios prestados a las empresas y otros relacionados a la agricultura, silvicultura y pesca.



Por lo general, cada secretaría, departamento administrativo, unidad administrativa especial y gerencia tiene su propio fondo cuyo ordenador del gasto es el respectivo representante legal.



Para el caso del despacho del alcalde, quien está al frente de su gestión es el secretario privado de la alcaldía. El cargo, desde marzo de 2022, lo ocupa Juan David Duque, quien asumió la dependencia tras la renuncia de María Camila Villamizar.

En diálogo con EL TIEMPO, la abogada Jaramillo, quien hizo la denuncia de los gastos del fondo en redes sociales, explicó que el fondo se puede recargar cuantas veces sea necesario en el mes siempre y cuando se haya ejecutado el 50 por ciento.



“Hay unos gastos que no son consistentes. No tiene por qué haber gastos de mercado, gastos de 8 o 10 restaurantes al día. ¿Cómo puede haber facturas 5 o 6 facturas del mismo supermercado en un día? Hay muchos gastos que no tienen las características que dice la ley”, dijo la especialista en derecho tributario.



Jaramillo advirtió que incluso los gastos podrían ser mucho mayores toda vez que no se envió el documento completo en excel ni se relacionaron los gastos de los años anteriores, los cuales no fueron solicitados por la Contraloría.



“Donde se logre demostrar que han descargado o que el consumo en años anteriores era mayor aquí habría un sobresueldo. El alcalde tiene unos ingresos estimados, pero no significa que vía fondos fijos vaya a tener ingresos adicionales”, señaló la denunciante.



EL TIEMPO envió un cuestionario a la alcaldía de Medellín para conocer su respuesta ante estas denuncias, sin embargo, hasta el momento de la publicación no ha sido respondido.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

MEDELLÍN