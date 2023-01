El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, disfruta por estos días de su periodo de vacaciones al frente de la administración distrital. El mandatario descansa desde el pasado 23 de diciembre y se espera que retome labores el próximo lunes para afrontar lo que será su último año de gobierno.



Sin embargo, mientras Quintero comparte tiempo junto con su familia, en las últimas horas se han conocido tres decisiones de la Procuraduría General de la Nación que involucran al mandatario distrital y su administración.

Se trata de la apertura de una investigación disciplinaria y dos indagaciones previas, que está relacionadas con la declaración de renta de Quintero, los seguros de Hidroituango y uno de los proyectos bandera de la 'Medellín Futuro': los Centros del Valle del Software.



#Atención La @PGN_COL le abrió investigación disciplinaria al alcalde de Medellín @QuinteroCalle por, presuntamente, haber publicado su declaración de renta de 2019 extemporáneamente. @ELTIEMPO conoció la notificación que se le hizo, a través de un edicto, al mandatario.

La investigación disciplinaria

EL TIEMPO conoció en primicia que la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa le abrió investigación disciplinaria a Quintero Calle por la publicación extemporánea de la declaración de renta y complementarios para el año 2019, "presuntamente desatendiendo los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 2013 de 2019".



El auto fue proferido el pasado 22 de diciembre por la procuradora delegada Sonia Patricia Téllez y este martes, 10 de enero, se conoció el edicto mediante el cual se notificó al mandatario distrital.



Este diario accedió a detalles adicionales del caso y conoció que la firma del abogado Abelardo de la Espriella, De la Espriella Lawyers Enterprise, fue la que le solicitó al Ministerio Público iniciar la investigación preliminar por este caso en noviembre de 2021. Además, le solicitó al ente de control una medida provisional de suspensión del cargo por un término inicial de 3 meses.



La Procuraduría Delegada abrió indagación preliminar el 14 de diciembre de 2021 y un año más tarde procedió a la investigación disciplinaria con la que se ordenaron las respectivas pruebas.



Según consta en bases de datos oficiales de la Función Pública y a las que accedió EL TIEMPO, la declaración de renta para el año gravable 2019 del alcalde Quintero fue publicada el 3 de diciembre de 2021 a las 2:31 p.m.

Este es el documento mediante el cual se notifica al alcalde Quintero sobre la decisión. Foto: Archivo particular

Los otros procesos

Asimismo, en las últimas horas se conoció que la misma procuradora delegada le abrió indagación preliminar al alcalde Quintero y al gerente general de EPM, Jorge Carrillo, por una presunta omisión al no comprar un seguro todo riesgo para el proyecto Hidroituango en 2021.



El ente de control busca determinar las responsabilidad y eventuales implicaciones disciplinarias que tendrían los dos funcionarios, y miembros por determinar de la junta directiva de la empresa, por sus decisiones.



Entre las pruebas que ordenó la Procuraduría están la certificación de la composición de la junta directiva de EPM entre 2021 y 2022, copias de las actas de sesiones de junta en las que se haya tratado el tema de aseguramiento y certificación de los responsables de adoptar decisiones sobre seguros y garantías.

La Central Itungo entró en operación comercial continúa el pasado 14 de diciembre, tras últimas pruebas. Foto: Cortesía EPM

En diciembre pasado, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, hizo una advertencia en un sentido similar. "Es profundamente grave que Hidroituango no tenga una póliza de seguro, así se está colocando en riesgo las Empresas Públicas de Medellín, EPM, porque en el evento de que eso no funcione, la responsabilidad fiscal será muy grave", afirmó el contralor.



Frente a las declaraciones de Rodríguez y en entrevista con EL TIEMPO hace unas semanas, el alcalde Quintero afirmó que tras la contingencia de 2018 las aseguradoras no quisieron volver a asegurar el proyecto. "El hecho de haber prendido las dos primeras turbinas hace más probable que podamos conseguir el resto de los seguros. No es que no queramos, es que es difícil", expresó en su momento.



Y agregó: "Nosotros todo el tiempo estamos mirando cómo mitigar y trasladar los riesgos. La vicepresidencia de Riesgos es la encargada de asegurar el proyecto y ha creado un esquema de aseguramiento, no todo riesgo, sino para cada una de las cosas que pueda pasar" agregó Quintero, quien confirmó que se estaba buscando "un seguro que lo abarque todo", es decir, una póliza todo riesgo.

En Medellín se han inaugurado 8 Centros del Valle del Software. Foto: Esneyder Gutiérrez / EL TIEMPO

El otro proceso que tiene que ver con la administración Quintero es una indagación previa por por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto 'Valle del Software', específicamente, en los Centros del Valle del Software.



"Al parecer, existe incumplimiento en la entrega de varios de los 21 centros territoriales planeados para fomentar el uso de tecnologías y ofrecer a la comunidad una oferta en materia de emprendimiento e innovación", se lee en la comunicación difundida por la Procuraduría.



A la fecha, la administración distrital ha entregado 8 de los 21 Centros del Valle del Software —uno por cada comuna y corregimiento de Medellín— que se propusieron en el Plan de Desarrollo 'Medellín Futuro' 2020 - 2023.



Ante las presuntas irregularidades, el ente de control pidió a la alcaldía de Medellín información de los contratos y de funcionarios que participaron en la etapa previa, celebración y ejecución del 'Valle del Software'. También solicitó copia de los estudios previos, contratos, actas de entrega y una certificación del estado actual del proyecto.



Información de la secretaría de Desarrollo Económico, dependencia encargada del proyecto, señala que para este 2023 se entregarán los 13 CVS que aún están pendientes por habilitar. Para esto, durante el año se invertirán 21.536.418.161 pesos.



EL TIEMPO consultó con la alcaldía de Medellín para obtener una respuesta sobre las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, pero aseguraron que, por el momento, no habrá ningún pronunciamiento por parte del alcalde Daniel Quintero.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: @SEBBOL@ELTIEMPO.COM