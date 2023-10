Vestido con una camiseta alusiva a Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín por el partido Independientes, llegó a las inmediaciones de la estación Acevedo del Metro el hasta ayer alcalde Daniel Quintero.

Acompañado por Esteban Restrepo, candidato a la Gobernación de Antioquia y el mismo Upegui, se subió a una tarima donde decenas de simpatizantes lo esperaban para escuchar su discurso después de haber abandonado el piso 12 de la Alcaldía de Medellín.



Tras unas palabras de los candidatos que quieren llevar las riendas de Antioquia y Medellín en el periodo 2024-2027, Quintero tomó la palabra y, con un volante con la cara del primo de su esposa, Diana Osorio, aseguró que este y Dios serán las armas para ganar.



“Esta es una batalla justa, estamos dando la batalla que hay que dar por Medellín y la vamos a ganar”, dijo entre aplausos de sus simpatizantes.

El exalcalde de Medellín en campaña política Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Sobre el secreto a voces de su salida, que en la noche del sábado fue una realidad, precisó que se da por una batalla en la que “nos va a tener día y noche en la calle, uno a uno, segundo a segundo. Les pido dos cosas: vamos por los votos y la gente”.



Y se fue en lanza en ristre contra de las encuestadoras que han dado como ganador al Federico Gutiérrez, quien busca repetir gobierno en la capital paisa.



“Es puro cuento las encuestas que están mostrando, ya incluso en las encuestas que están mostrando han reconocido el crecimiento de Upegui. Hace cuatro años no había una encuestadora que dijera que íbamos a ganar, no había una. Invamer se equivocó conmigo, se equivocó por 30 puntos en total, entre lo que le sumó a unos y le restó a otros”, dijo



Y remató: “¿De quién es Invamer? Invamer es de Jorge Londoño de la Cuesta, nombrado por Federico Gutiérrez como gerente de EPM cuando se cayó Hidroituango, ese es el dueño de Invamer, sin embargo Invamer reconoce que la única alternativa para derrotar al uribismo es Juan Carlos Upegui y no solo es la única alternativa, es la mejor alternativa”.

En su último día como alcalde de Medellín, Quintero repartió periódicos para defender su obra de Gobierno. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El momento fue aprovechado para hablar de sus logros durante sus tres años y nueve meses de mandato y el trabajo hecho con el programa Buen Comienzo, liderado por la Alcaldía para niños y niñas de 0 a 5 años y madres gestantes.



“Han dicho todas las mentiras posibles. Esta fue la Administración que sacó a los corruptos de Buen Comienzo, esta fue la Administración que sacó a los corruptos de Buen Comienzo. Allá estaban cientos de fundaciones de papel que contrataban cientos de miles de millones de pesos. Les exigimos una cosa básica: que cumplieran la Ley. Encontramos la familia de Uribe contratando ahí, encontramos ahí violadores como Manolo, que lo sacamos, que lo mataron ahorita en la cárcel. Yo no voy a celebrar ninguna muerte, pero el que viola un niño no merece menos”.



Al terminar de su discurso, donde aseguró que la ciudad está en riesgo si llega al poder alguien que no sea de su corriente política, llamó a los candidatos Paulina Aguinaga, Albert Corredor, Gilberto Tobón, Rodolfo Correa, Carlos Ballesteros y Juan David Valderrama a la unión.



“A todos los que crean que es tiempo de construir un gobierno amplio, que proyecten, que recogen no una sola visión sino muchas visiones de nuestros barrios, de nuestras ONGs, de nuestras etnias, de nuestros campesinos, de nuestro jóvenes. Yo estoy seguro que es posible. Lo hicimos y lo vamos a volver a hace”, concluyó.



