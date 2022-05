"Juanpis, me imaginó que usted estará muy bien. Han elegido a un alcalde fantoche del GEA (Grupo de Empresarios de Antioquia)", fue una de las polémicas declaraciones que dio el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en entrevista en el show de Juanpis González.



Recordemos que Quintero fue suspendido por decisión de la Procuraduría por presunta participación en política.

¿Quién es el 'fantoche'? Así fue como el mandatario suspendido se refirió a Juan Camilo Restrepo, alcalde encargado de la capital de Antioquia por mandato del presidente Iván Duque.



"En Colombia acaba de ocurrir una ruptura en la democracia. El presidente Duque ha tomado la decisión con la Procuradora, que es de su misma línea política de romper la democracia, y al hacerlo nos han suspendido del cargo", fueron sus palabras en el programa transmitido por YouTube.

Las lágrimas de Daniel Quintero

En medio de la charla -en la que también se trataron temas como las preferencias políticas del alcalde, los resultados durante su Alcaldía, la presunta participación en política en la que habría incurrido y más- Quintero explicó cómo había sido su salida temporal del cargo.

Según dijo, luego de la publicación en Twitter en la que la Procuraduría anunció la decisión de suspenderlo, el equipo de seguridad del edificio de la Alcaldía le comunicó que debía sacar su objetos personales del recinto.



Contó que cuando salieron del barrio La Alpujarra, había miles de personas manifestándose: "No estaban defendiendo a un alcalde, estaban defendiendo la democracia".



Pero en momento en el que no pudo contener las lágrimas fue cuando mencionó a su gabinete: "Me despedí de un equipo de Gobierno que ha luchado por Medellín y yo les tengo que decir valientes porque todos saben que los están persiguiendo. No hay un funcionario nuestro que no sepa que lo están persiguiendo. (...) Ellos, aún así, han decidido quedarse por valientes".



Al mencionar estas palabras, a Quintero parecía que se le cortaba la voz, por lo que Juanpis señaló: "Está llorando".

