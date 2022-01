Las dos primeras semanas del 2022 han sido bastante agitadas para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en especial con lo que tiene que ver con el proceso de revocatoria que hay en su contra.



Después de que este 14 de enero, la Procuraduría General de la Nación se pronunciara solicitándoles al alcalde, a los secretarios de despacho, gerentes, trabajadores y particulares disciplinables del conglomerado público de Medellín abstenerse de intervenir en actividades y controversias políticas, el mandatario local indicó que esta medida está en contra de la ley.

A esto, Quintero se pronunció en sus redes sociales calificando la decisión de “inaudita”. “Inaudito: Acabo de ser informado por la Procuradoría General de la Nación que no puedo pronunciarme ni hacer campaña en contra de la Revocatoria. ¿Qué pretenden?”, trinó.



Posteriormente, el burgomaestre volvió a pronunciarse al respecto indicando los pasos que seguirá tras dicha notificación.



“Procuraduría viola nuestro derecho a la defensa al notificarnos que no podremos hacer campaña por el NO en la revocatoria. Esto vulnera la ley 1757 de 2015, la sentencia C 150 de 2015 y SU 077 de 2018, acudiremos a instancias internacionales”, aseguró Quintero.



De acuerdo con lo citado por el alcalde, “el Gobierno, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones sociales que deseen hacer campaña deberán notificar tal determinación al Consejo Nacional Electoral en un término máximo de 15 días contados a partir de la publicación del decreto mediante el cual se lleva a efecto la convocatoria”.



De otro lado, el memorando enviado por la Procuraduría al alcalde y a los funcionarios de la alcaldía advierte la consecuencias de respaldar una causa o campaña política.



MEDELLÍN