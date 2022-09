El alcalde de Medellín, Daniel Quintero sorprendió este jueves 29 de septiembre anunciando un consejo de Gobierno extraordinario en el que les solicitó la renuncia protocolaria a todo su gabinete.



En redes sociales, el mandatario distrital indicó que en aproximadamente un mes se tendría listo el equipo de nuevos funcionarios con el que se cerraría su periodo como alcalde hasta finales de 2023.

“Desde hoy y hasta el próximo 29 de octubre nos reuniremos para diseñar el equipo que cerrará con broche de oro nuestra administración, y al que en 2023 con amor y valor defenderá a Medellín y derrotará al uribismo”, dijo Quintero.



Esas palabras: defender a Medellín y derrotar al uribismo, dan a entender que el alcalde ya prepara su estrategia de cara a las elecciones regionales del próximo año.



Personas que estuvieron en dicha reunión indicaron que los nombres que más suenan son: Juan Carlos Upegui, Andree Uribe, Juan Pablo Ramírez y Alejandro Arias para buscar la alcaldía de Medellín y Esteban Restrepo como candidato para la gobernación.



Una estrategia que no es nueva, pues de estos, Esteban Restrepo, Juan Carlos Upegui y Juan Pablo Ramírez fueron del gabinete de Quintero y renunciaron para apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro en Antioquia.



Por su parte, Andree Uribe, actual secretaria de Salud, fue alcaldesa encargada durante la suspensión de Quintero por presunta participación en política, mientras que Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico, fue alcalde encargado durante la instalación de las sesiones extras del Concejo, ante la ausencia de Quintero.



Para la Concejala de Medellín, Dora Saldarriaga, esta decisión es contraproducente para la ciudad.



“Decisión nefasta que genera inestabilidad institucional, y es la población la afectada. Hicimos un debate de control político donde se evidenció que el cambio permanente de directivos y directivas afecta el cumplimiento del plan de desarrollo. Estas decisiones no cuidan a Medellín”, trinó Saldarriaga.



Para Miguel Jaramillo Luján, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, y asesor en mercadeo político, es habitual que los mandatarios hagan este tipo de requerimientos cuando se cumplen plazos para renuncias.



"Hoy hemos presenciado una forma poco delicada y abiertamente electoral del alcalde de Medellín, casi que invocando el derecho que él tiene -que es legítimo- de reorganizar sus fuerzas y mover sus fichas con libertad", opinó Jaramillo Luján.

Agregó el analista que esta renuncia también les facilita a otros funcionarios con raíces por fuera de Medellín poder aspirar a cargos en sus regiones, como es el caso del gerente de Telemedellín Deninson Mendoza, quien suena para la alcaldía de Cali, así como de María Camila Villamizar, quien tendría aspiraciones políticas en Cúcuta.



"Es importante tener muy presente que en el mensaje de Quintero se habla de su archienemigo que es el uribismo, lo que indica, para mí, que el alcalde le sigue hablando a una audiencia nacional y no tanto antioqueña. Es que desde la misma suspensión por parte de la Procuraduría se pudo ver que lanzó su candidatura presidencial para el 2026", agregó el experto.



En el caso de Esteban Restrepo, contó que todo parece indicar que sí se perfila como el candidato para la Gobernación. Él realizó un llamado ‘empalme Antioquia-Nación’ con el Gobierno Petro lo que le dio la oportunidad de recorrer el departamento.



No solo eso, los últimos trinos han sido criticando al Gobernador actual, Aníbal Gaviria, llegando al punto de escribir una columna en el portal Kienyke cuestionando el gobierno departamental.



“Antioquia necesita un gobernador que gobierne, uno que esté al mando de la protección de la vida, uno que trabaje para la gente y no únicamente para la élite empresarial y política del departamento; hay vidas que se están perdiendo, familias que se desintegran y un departamento UNIDO que llora”, dice un aparte del escrito.



