“¿Cuánto creen que gana un programador?”, fue una de las primeras preguntas que hizo el alcalde. Los estudiantes de noveno se miraron entre sí, pero no estaban seguros de qué responder. Algunos pocos se aventuraron a decir. “¡El mínimo!”, gritaron.



“Alguien recién graduado del bachillerato, con dos años de estar aprendiendo, puede estar ganándose 3 o 4 millones de pesos”, les respondió el mandatario y el salón se llenó de murmullos. A algunos, incluso, se les abrieron los ojos.

Durante 20 minutos, estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa El Diamante, en Robledo, escucharon al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hablar sobre las ventajas de aprender a programar desde pequeños, en el colegio.



Además del dinero, Quintero aseguró que una de las razones para aprender es que las carreras tecnológicas ayudarán a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

“Mis compañeros de universidad, que aprendieron a programar conmigo, se ganan mucha más plata que yo y tienen menos problemas”, agregó en chiste. Los estudiantes rieron, aunque varios se mostraron incrédulos.



Son pocos, en realidad, los que ven su apuesta de vida en el sector tecnológico y la denominada Cuarta Revolución Industrial que Quintero ha pregonado hasta el cansancio en sus tres años de gobierno. Solo 2 de los 25 adolescentes que estaban en ese salón dijeron que estaban aprendiendo a programar. Uno en Java y el otro en Python.



Ahí fue cuando Quintero les presentó múltiples alternativas. “Pueden aprender en Google, videos de Youtube y Platzi”. Luego dio una simple explicación -con tablero y marcador- sobre lo que es la programación; contó que su hija de cinco años ya estaba aprendiendo, aunque no lo sepa, y aseguró que el metaverso necesita quién lo construya en los próximos años.



“Ya no van a necesitar celular para tomar fotos. Yo por eso escondo mi iPhone cuando me las van a tomar, porque en el futuro van a decir ‘ustedes son de ese tiempo en el que tenían unos bloques de metal y por ahí era que se comunicaban’. Con las gafas les proyectan el celular y el computador. Los conciertos uno los va a ver en el metaverso. ¿Quién va a ir a ver a Bud Bunny?”, dijo en medio de la charla.

Cerca de 65.000 estudiantes han sido priorizados en la entrega de equipos. Foto: Alcaldía de Medellín

Retrasos y más equipos

Era viernes a las 10 de la mañana, al año escolar le quedaba una semana de clases y el alcalde Quintero y algunos miembros de su gabinete visitaron ese colegio público al noroccidente de la ciudad.



Robledo tiene cerca de 200 mil habitantes, ajusta 31 homicidios en lo que va de 2022, con un aumento del 41 por ciento en relación con el año anterior -a pesar de que en toda la ciudad ha disminuido un 2,2 por ciento- y el 42 por ciento de sus viviendas se ubican en estrato bajo.



Quintero aprovechó su paso por ahí para entregar unos cuantos ‘computadores futuro’ que habían quedado pendientes desde octubre. Se trata de uno de los programas bandera del alcalde que ha generado cantidad de aplausos y críticas, de lado y lado.



“Nosotros no solo entregamos los computadores, tratamos de inspirar a los niños para que se dirijan hacia carreras de tecnología. Entonces no solo se entregó un computador, se entregó un mensaje muy potente”, aseguró Quintero en diálogo con EL TIEMPO.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, explica las ventaja de aprender a programar. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

Para algunos, sin embargo, no es claro de qué manera ayudan los equipos a mejorar los índices de calidad y cobertura en educación.



Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos, indicó en una reciente columna en ADN Medellín (publicación de esta casa editorial) que el programa tiene problema en mediciones para evaluar los datos de sus resultados.



“Desafortunadamente la actual alcaldía, siguiendo la larga tradición de la administración municipal de Medellín, no hace esfuerzos serios para evaluar el impacto de los programas, así que es probable que nunca sepamos con datos ciertos los efectos previstos e imprevistos de medidas como esta en la calidad o cobertura de la educación”, apuntó Agudelo.



El pasado 18 de octubre la alcaldía de Medellín llevó a 25 mil niños al estadio Atanasio Girardot para hacer entrega de un nuevo lote de equipos que fueron adquiridos en un contrato con Nueva Era Soluciones S.A.S., firmado en septiembre de 2021 y con un costo de 80.000 millones de pesos.



Para ese momento, el proceso ajustó tres modificaciones contractuales y una serie de retrasos que llevaron a que la totalidad de los equipos no fueran entregados en febrero de 2022, como estaba previsto, sino en octubre pasado.

Esta es la solicitud de adición que hizo la alcaldía de Medellín al contratista en octubre pasado. Foto: Secop

El día de la entrega de los equipos llovieron críticas por la forma en que se dio: en medio de un evento masivo, con gran tarima y cual espectáculo se tratara. Además, influenciadores de sectores afines a Quintero salieron a respaldar en redes el acto, lo que creó suspicacias entre sus críticos por la forma en que se coordinaron los mensajes.



“No les debería doler tanto que podamos entregarle computadores a los niños, que creo que es una necesidad fundamental. Nosotros lo que hacemos es que cuando hay conciertos de grandes artistas, les pedimos que nos den parte de la infraestructura que ellos utilizaron: las pantallas, la tarima o las sillas y todo eso nos ahorra los costos”, respondió el mandatario a sus críticos.



El contratista entregó a la administración distrital los 70.945 equipos que fueron adquiridos en el proceso y de esos, un poco más de 65.000 ya se dieron a estudiantes de sexto a once de bachillerato de instituciones educativas de Medellín. Los estudiantes que quedaron pendientes de recibir un equipo lo tendrán el próximo año.



Y a principios de noviembre pasado, la secretaría de Educación confirmó que adicionó el contrato en 32.000 millones de pesos para comprar 21.375 computadores adicionales. Cada uno a 310 dólares, con lo que, a la TRM del día de suscripción del otrosí quedaron a 1’497.056 pesos.



“El reto sigue siendo un computador por estudiante y hoy tenemos casi cubierto de séptimo a once grado. Entonces los computadores que vayan llegando serán los de sexto, los de séptimo que nos faltan y así. Nos toca iniciar con primaria, desde quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Ya estamos proyectando incluso el tema para presentar al concejo distrital la política pública, precisamente, para actualizar estos equipos permanentemente e irlos cambiando”, señaló Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín.

Para hacer tareas, aprender y jugar

Emanuel Osorio tiene 14 años, es estudiante en El Diamante y en enero inicia noveno grado. Un video en el que aparece se hizo viral cuando lo grabaron mientras destapaba la caja en la que venía el equipo. En las imágenes se ve cómo le da un beso apenas lo abre. “En mi casa somos cuatro y había un solo computador para todos”, comentó.



Está aprendiendo a programar para sitios web y videojuegos. Sueña con estudiar administración de empresas para tener su propia firma de tecnología. De hecho, ya vende pequeños proyectos en plataformas digitales. Su papá, un militar en servicio, dice estar orgulloso de él y le gusta la idea de que su hijo tenga una oportunidad que él nunca tuvo.



La mayoría de estudiantes dejan los computadores en casa. A pesar de que están asegurados, es mejor ‘no dar papaya’ de que se los puedan robar en el camino. Allí los usan para hacer tareas, aprender y jugar en línea. Los profesores, por ejemplo, les dejan actividades para hacer en el hogar.



No a todos les suena eso de la programación. El código y un montón de letras y números a los que no les ven mucho sentido no les llama la atención. Por ejemplo, Daniel quiere estudiar Administración de Empresas; Luis Miguel, biología. Eso sí, les gusta la idea de tener un buen computador en casa.

La alcaldía de Medellín espera entregar más de 20 mil computadores adicionales el próximo año. Foto: Alcaldía de Medellín

En El Diamante hay cerca de 350 estudiantes en Bachillerato, de los cuales 260 ya tienen equipo. Nancy Pérez, la rectora de la institución, apuntó que cada uno, y sus familias, firmaron un acta de responsabilidad para hacerse cargo del computador.



“Nuestros estudiantes no tenían en su mentalidad y en su contexto social y económico que fuera a tener un computador”, dijo Pérez y agregó que allí hay un número significativo de niños en hogares sustitutos.



Inicialmente, los computadores se debían regresar a final de año, dos semanas antes de finalizar las clases. Sin embargo, la secretaría de Educación expidió un decreto que les permite a los estudiantes quedarse con el equipo aun en vacaciones. Eso sí, siempre y cuando continúen matriculados en instituciones públicas de la ciudad o se vincularan a programas de educación post secundaria para aquellos que terminaron grado once.

En los últimos días, el concejal Daniel Duque (Alianza Verde) denunció en Twitter supuestos problemas en la logística para la devolución de los equipos para los estudiantes que no se matricularon. “Nosotros lo que estamos mostrando allí es cómo este programa ha pasado por un montón de improvisaciones por parte de la administración”, afirmó el concejal.



El corporado señaló que los colegios no cuentan con los recursos físicos y humanos para hacerse cargo de los equipos. Además, expresó su preocupación por los reiterados cambios sobre la marcha que, a su juicio, demuestran la mala planeación del programa.



Y Medellín Cómo Vamos alertó, por su parte, que más allá de la entrega de equipos, hay una cifra que debería llamar la atención en la ciudad: para 2021 sólo el 54 por ciento de los estudiantes que deberían estar en décimo y once estaban matriculados en el sistema escolar.



Para Quintero, el poder de un alcalde no está solo en el presupuesto y el tiempo. “También está el micrófono y la capacidad de enviar mensajes”, puntualizó. El tiempo le dirá a la ciudad si esos mensajes surtieron efecto.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM