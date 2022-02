De acuerdo con la encuesta recientemente revelada por Invamer, el alcalde Daniel Quintero Calle llegó a su nivel más bajo de aprobación desde que inició su gobierno, con un 43 %.



En contraste, 48 % de las personas desaprueban su gestión. Con este resultado, las cifras del mandatario cayeron 13 puntos porcentuales desde la última medición en diciembre de 2021, en la que registró el 56 % de aprobación.

La encuesta fue aplicada a 200 personas en Medellín, de las cuales el el 64 % piensa que las cosas están empeorando en la ciudad.

El alcalde @quinterocalle llega a su nivel más bajo de aprobación desde que inició su gobierno: 43%.



El alcalde manifestó que no confía en las encuestas, aunque admitió que hay un descontento en Medellín.



"Yo no creo mucho en las encuestas, menos en periodos electorales, estamos a 20, 30 días de elecciones y menos las de Invamer, que son las del exgerente de Empresas Públicas de Medellín, del gobierno anterior. Sin embargo es cierto que hay un descontento, hay un pesimismo sobre las instituciones, los precios están por las nubes, el empleo no se ha recuperado lo suficiente desde la pandemia", dijo Quintero.



