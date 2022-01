El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentó una tutela contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría para que algunas firmas que hacen parte del proceso de su revocatoria sean revisadas, pues estas, según el mandatario local, serían fraudulentas.



Para eso pidió que el proceso de revocatoria en su contra sea suspendido hasta que no se tenga claridad sobre el origen de 3.000 firmas que, señalan denuncias ciudadanas, fueron suplantadas.



En días pasados, tras una impugnación de Quintero a la Registraduría, la entidad avaló 132.908 firmas de las 91.200 necesarias para continuar con el proceso de revocatoria y convocar a elecciones.



"El Comité presentó, en teoría, 300.000. Pero lo cierto es que de entrada les eliminó cerca de 170.000 firmas, en las que la misma Registraduría encontró irregularidades. Quedaron vivas 130.000 firmas, nosotros sobre esas hicimos un estudio y hay más de 35.000 con irregularidades", dijo Quintero este jueves en diálogo con EL TIEMPO.



Y agregó: "Lo que queremos es que la Registraduría revise eso bien. Nosotros creemos que no la revisó bien, que el informe técnico que nosotros enviamos la Registraduría no lo miró. Ojalá algún juez nos dé la opción de poder acceder a las firmas físicas. Pero si no, también lo entendemos".