El alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, felicitó a Gustavo Petro por su triunfo y opinó que no Colombia no se volverá como Venezuela, sino que se volverá una mejor Colombia.



“Durante décadas Colombia estaba esperando un cambio, que se dio gracias a los jóvenes de todo el país, a quienes les pido reconocer el resultado con mucha tranquilidad. A quienes no se les dio el resultado, decirles que nos unamos, este es un país que viene sufriendo mucho y es el momento de desinflar esa bomba social”, expresó Quintero.



Indicó el alcalde que espera acompañar el proceso de Gustavo Petro y espera que le cumpla a la ciudad con las promesas que hizo, como lo fue construir cinco metrocables o la llegada del Ministerio de Industria a Medellín.



Quintero destacó que a Medellín y a Antioquia les irá bien con el Presidente electo e indicó que se reunió con él en días pasados donde pudo evidenciar que, según él, vienen cosas buenas para la ciudad.



De igual forma, aunque no ganó en Antioquia, Quintero destacó el casi millón de votos de logró el Presidente electo en la región.



De otro lado, Quintero celebró la decisión de volver a su cargo tras la suspensión e indicó que espera que este lunes festivo esté de vuelta al piso 12 de la alcaldía.



Puntualizó Quintero expresando que solicitará una reunión con los empresarios de la ciudad, que estarían prevenidos con la eventual victoria de Petro, para, según él, tender puentes y asegurar que se requiere unión para que a Medellín le vaya bien.



MEDELLÍN