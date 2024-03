Exclusivo: Daniel Quintero habla tras denuncias de Fico Gutiérrez, 'lo veo desesperado'

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló lo que denominó '501 hallazgos' de presuntos hechos de corrupción que habrían ocurrido en la pasada administración en cabeza de Daniel Quintero.



Según el mandatario, hay "cientos de hallazgos" de presunta corrupción en el Conglomerado Público de Medellín. "Será muy importante que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría se encarguen de esto. Solo espero que se haga justicia porque Medellín fue saqueada", refirió el mandatario al inicio de una rueda de prensa que citó en el piso 12 de la alcaldía en la mañana de este lunes 4 de marzo.



Presentó nueves casos de presunta corrupción con su nombre específico en el que relacionada el hallazgo revelado.



Entre ellos, se encuentra el contrato de Computadores futuro, Presupuesto participativo, la clínica de La 80, el lote de Aguas Vivas, entre otros.



"501 hallazgos. Este es solo el principio y esto es solo una parte. Mi responsabilidad legal como alcalde es reportar lo que hemos encontrado y hacer run corte de cuenta al día de hoy. Como ya lo hemos hecho, seguiremos adelante gobernando, resolviendo el desastre que encontramos y al mismo tiempo trabajando para llevar a Medellín a un siguiente nivel", concluyó el alcalde.

El exalcalde Daniel Quintero habló en exclusiva con EL TIEMPO justo después de finalizada la presentación de Gutiérrez y dijo que "Veo a Fico desesperado, ahogado en basuras y con la criminalidad disparada tratando de desviar la atención".



El exmandatario agregó que "yo hice una Alcaldía sabiendo la persecución que tendría por denunciar Hidroituango. Y estoy tan tranquilo que ni siquiera me aforé a pesar de que el DPS (Departamento de Prosperidad Social) me permitía eso", le dijo a EL TIEMPO.



Recordemos que en días pasados, el exalcalde dijo que rechazó la oferta del Presidente Petro para liderar el DPS.



El mandatario le dijo a este medio que "no todos los temas los manejo yo pero de ellos recuerdo esto".

Computadores futuro

Sobre esto, Federico Gutiérrez dijo que el contrato había tenido sobrecostos y que se tuvo tres modificaciones, hecho revelado por EL TIEMPO en septiembre del año 2023.



A esto, el exalcalde dijo: "Computadores futuro es uno de los programas más lindos realizados por nuestra administración. 120 mil niños recibieron un computador Lenovo o HP. La compra se hizo por subasta inversa. Se hace en varias rondas y lo ganaba el más barato. Hubo mucha competencia y todos se entregaron sin problema".



Contrato de la clínica de La 80

El tercer caso que refierio el alcalde fue el del contrato de comodato entre Saludcoop y la Clínica de La 80 durante la administración de Daniel Quintero y realizar adecuaciones por un valor cercano a los 24.000 millones de pesos.



El mandatario sostiene que esto fue "un negocio mal hecho que le dejó pérdidas millonarias a Medellín".



Gutiérrez cuenta que, desde un primer lugar este contrato de comodato no se podía firmar debido a que "estaba inhabilitada para contratar con el Estado por un antecedente fiscal reportado ante la contraloría".



Luego de esto, cuenta el alcalde, Salud Coop solicitó la devolución de la clínica, a lo que posteriormente, la administración Quintero habría realizado un contrato de venta de adecuaciones efectuadas en la clínica a una empresa privada por un valor de 12.000 millones de pesos, es decir, la mitad de lo que costó originalmente.



La clínica de La 80 la recuperamos para la pandemia. No la vendimos porque no era nuestra. Nos devolvieron la plata de las mejoras. (Fue un negocio con el acompañamiento del estado) A diferencia de Corferias en la pandemia, la clínica de la 80 hoy funciona para la ciudad.



Ante esto, el exalcalde Daniel Quintero le dijo a EL TIEMPO que "la clínica de la 80 la recuperamos para la pandemia. No la vendimos porque no era nuestra. Nos devolvieron la plata de las mejoras. (Fue un negocio con el acompañamiento del estado) A diferencia de Corferias en la pandemia, la clínica de la 80 hoy funciona para la ciudad", dijo.

El millonario lote de Aguas Vivas

Federico Gutiérrez denunció lo que calificó de la estratosférica valorización del lote de Aguas Vivas de 146.000 metros cuadrados, ubicado entre Las Aguas y El Poblado.



El mandatario señala que el lote pasó de costar 2.711 millones en 2019 a 48.234 millones de pesos en 2020, lo que significaría que en un plazo de doce meses su precio aumento en un 1.700 por ciento. Según el mandatario, este nuevo avalúo en fue realizado por el secretario de Gestión y Control Territorial, quien ordenó realizar este nuevo avalúo.



Tres meses luego de esto, Gutiérrez señala que el particular que había entregado el lote solicitó el reconocimiento y pago de los más de 48 mil millones de pesos. No fue sino hasta noviembre de 2021 que, según el alcalde de Medellín, luego de haber sido rechazado previamente, este es aprobado por un total de 40.509 millones de pesos, acuerdo que fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, decisión que fue apelada nuevamente por la subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público, algo que fue, según Gutiérrez, va "en contra de los intereses del Distrito".





A esto, Daniel Quintero respondió, "Fico la recibió “gratis” en un negocio ilegal que obligaba a la Alcaldía a ofrecer el lote como obligación urbanística y darle el resultado de la venta al propietario inicial. Un juez declaró ilegal el negocio y se le devolvió al dueño. Se enviaron copias a la procuraduría para investigar el caso. El lote no se compró", dijo.







MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

SUBEDITORA EL TIEMPO