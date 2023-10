Daniel Quintero Calle, el hasta ayer alcalde de Medellín, renunció el último día del mes de septiembre al primer cargo de la ciudad.



(Lea también: Así recibió Medellín la sorpresiva renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía)

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero renunció en las últimas horas Foto: Info Presidencia

Por medio del decreto 1609 del 30 de septiembre del 2023, expedido a las 11:50 p.m., el ministerio del Interior aceptó la renuncia del hasta ahora alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.



El decreto mencionó que el sábado 30 de septiembre del 2023 Daniel Quintero radicó ante la Presidencia de la República la renuncia irrevocable al cargo de alcalde de Medellín.



“Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el señor Daniel Quintero Calle al cargo de alcalde de Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, elegido para el periodo constitucional 2020 a 2023”, señala el documento.



(Lea: Daniel Quintero renunció a la Alcaldía de Medellín, así fue el anuncio)



En este mismo documento, el Gobierno de la República designó a Óscar de Jesús Hurtado Pérez como alcalde encargado de Medellín, quien se desempeñó hasta ahora como secretario de Gobierno de la capital antioqueña.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero habla tras renuncia. Foto: EL TIEMPO

Sobre las 5 de la mañana del primero de octubre, Daniel Quintero Calle utilizó su cuenta de X para referirse a su renuncia y explicar las razones de su decisión.



La publicación estuvo acompañada de un video de casi cinco minutos donde el ahora exmandatario explica las razones de su renuncia.



"Cuando yo me lancé como alcalde no lo hice solo por ser el alcalde que es el mayor privilegio que he tenido en mi vida, la razón por la que lo hice, es porque pensaba siempre que había un niño en Popular, en Manrrique en la Comunica 13, luchando sin oportunidades y que se le iban cerrando las puertas y acabando el futuro y me daba rabia e indignación ver como los políticos se dedicaban era a robar, cómo nos tumbaban en Hidroituango, en Orbitel, en Une y nadie hacía nada", dijo en el inicio de su video tras darles las gracias a su familia y a Dios.



Quintero Calle siguió refiriéndose a esos políticos de los que él habló al comienzo del video, “Hicieron de todo para tratar de tumbarnos, no les faltó nada por hacer, revocatorias, amenazas, montajes, absolutamente todo, incluso, en el momento más duro de mi vida cuando estuve en el cirugía de mi bebé se metieron con mis hijas y eso es lo que más le puede doler a un padre”.



(Lea también: Estructuras armadas de Medellín responden al supuesto plan para atentar contra 'Fico')

Y agregó, “Pero mientras ellos nos atacan, nosotros nos concentramos en hacer lo que llegamos a hacer: cambiar la vida a miles de niños que hoy tienen un computador, a recuperar la plata en Une, en Hidroituango donde los pusimos a pagar pero también a arreglar la represa y construir una nueva línea del Metro que hoy hacen que Medellín sea la mejor ciudad del país y una de las del mundo”

Explica sus razones personales

Facebook Twitter Linkedin

Luego de su renuncia , el exalcalde de Medellín en campaña. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui marca como la única alternativa para poder enfrentar al Fico del uribismo y por esa razón he decidido convertirme en un soldado más FACEBOOK

TWITTER

“Las razones que me llevaron a ser alcalde son las mismas que hoy me llevan a tomar la decisión de hoy renunciar al cargo y renuncio al cargo porque no puedo quedarme cruzado de brazos mientras veo a los políticos de siempre que antes era una persona alternativa, esta vez se unió con todo lo peor de la política tradicional y ahora utilizando todas las artimañas está tratando de volver al poder apoyando a los que se robaron a Orbitel, a Une", dijo el hasta ahora alcalde de Medellín.



El exmandatario confirmó lo que se venía especulando sobre su decisión basada en hacerle campaña a Juan Carlos Upegui, su exsecretario de la No Violencia, y también primo de su esposa.



(Lea también: Federico Gutiérrez habla de las amenazas en su contra)



"No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui marca como la única alternativa para poder enfrentar al Fico del uribismo y por esa razón he decidido convertirme en un soldado más, dar esa lucha y despojarme de la investidura de alcalde como hizo David en su momento y salir a lucha. Mis armas serán Dios y esos volantes que saldré a repartir por la ciudad y nos ayuden a ganar esta batalla que es una batalla justa", enfatizó.

Gracias a Dios, a Medellín y a mi familia por permitirme ser su Alcalde. Nuestro proyecto necesita ser defendido. Upegui es la única alternativa para enfrentar a Fico, Uribe y los politiqueros que quieren tomarse a Medellín. Los espero hoy en la estación Acevedo a las 9AM. pic.twitter.com/E6otg9eNe7 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 1, 2023

Y finalizó esta comunicación, la primera como exalcalde de Medellín:



Sobre las nueve de la mañana estará en la estación Acevedo del Metro haciendo un nuevo pronunciamiento.

Las reacciones a la renuncia de Daniel Quintero

Quintero fue claro al decir que será "un soldado más" en la campaña de Juan Carlos Upegui por la Alcaldía de Medellín.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

El candidato, quien hizo parte de su gabinete, replicó los mensajes del exalcalde y afirmó que se necesita "unidad" en la ciudad. "Está en peligro la posibilidad de que el futuro de Medellín siga construyéndose. Es urgente la unidad de los que queremos que Medellín avance", escribió en sus redes.

(Lea: Él es Óscar Hurtado, el nuevo alcalde (e) de Medellín por renuncia de Daniel Quintero).

Está en peligro la posibilidad de que el futuro de Medellín siga construyéndose. Es urgente la unidad de los que queremos que Medellín avance. — Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) October 1, 2023

En cambio, el partido Centro Democrático —opositor a Quintero y quien respalda a Federico Gutiérrez para la Alcaldía de la ciudad— expresó que el mandatario sale "por la puerta de atrás.

"Desgobierno, graves señalamientos de corrupción, derroche burocrático. Desde el inicio de su administración, Quintero tuvo botada a Medellín", sentenciaron.

Desgobierno, graves señalamientos de corrupción, derroche burocrático.



Desde el inicio de su administración, Quintero tuvo botada a Medellín.



Sale por la puerta de atrás! pic.twitter.com/ge7oMzJZv2 — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 1, 2023

A su vez, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, calificó la renuncia de Quintero como un irrespeto.



"No terminar el periodo es un irrespeto con los electores, es irrespeto con la ciudadanía en general, es un irrespeto con la institución y de alguna manera esto confirma que a él no le interesó la ciudad y que de alguna manera era una herramienta para otros propósitos", indicó el gobernador de Antioquia.​

(En contexto: Gobernador de Antioquia tras renuncia de Daniel Quintero: A él no le interesó la ciudad).

El Presidente Ejecutivo el Intergremial Antioquia, Nicolás Posada, quien representa a 36 gremios antioqueños, se pronunció sobre la renuncia del exalcalde Quintero.

"Manifestamos nuestro asombro por la renuncia, una renuncia que claramente se ve motivada por tres factores, el primero es su aspiración a la Presidencia de la República, el segundo es continuar con su herencia populista, destructora e incendiaria de seguir acompañando a su candidato Juan Carlos Upegui y tercera es la de continuar desangrando los recursos públicos de Medellín", dijo.

🔴 Declaraciones de nuestro Presidente Ejecutivo Nicolás Posada del Intergremial Antioquia sobre la renuncia de Daniel Quintero. pic.twitter.com/xvAUtiKrmz — INTERGREMIAL Antioquia (@INTERGREMIALant) October 1, 2023



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO EN X: @MariasRodriguez