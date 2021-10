EPM prepara proceso de licitación para terminar Hidroituango

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que EPM abriría un nuevo proceso de licitación que permitiría contratar a una nueva compañía que termine la obra de Hidroituango.



El mandatario informó que este lunes en el Consejo de Gobierno se aprobaron vigencias futuras por 1,1 billones de pesos con ese propósito y así estar preparados en caso de que los actuales constructores, el Consorcio CCC Ituango, no cedan el contrato.



"Son las vigencias solicitadas ante el riesgo de que los contratistas no deseen ceder de forma anticipada el proyecto y que EPM tenga que iniciar un proceso de licitación, ese proceso de licitación iría hasta marzo-abril. Si eso llega a ocurrir, haríamos una prórroga al contratista actual hasta marzo o abril y ahí ya se haría todo el proceso de transición", informó el mandatario.



Quintero, además, indicó que desde julio de este año EPM les informó a los contratistas el deseo de no continuar con ellos porque "hay unos problemas societarios que hoy hace parte de una disputa y un conflicto entre contratistas y EPM porque se sacó a Camargo Correa y se metió a una empresa que se llama Infra, que EPM todavía no reconoce".

El alcalde, quien es el presidente de la Junta Directiva de EPM, explicó que al haber hecho esa notificación en julio, se están cumpliendo los requisitos del contrato.



No obstante, en días pasados el consorcio emitió un comunicado en el que dijo que no había sido notificado y pidió claridad sobre su continuidad en la megaobra.



Pero ante esta afirmación, el mandatario local insistió en que "los que están diciendo eso, obviamente no tienen información correcta ni suficiente para informar al respecto".



Para Quintero, lo más conveniente es que el contratista ceda la obra a "alguien que no esté enredado", pues, explicó, el Consorcio CCC Ituango "está en ley de quiebras" y "está sancionado y está esperando una sanción de segunda instancia".

Aquí alguien deja mal estacionado el carro y sin misericordia lo inmovilizan y multan con una suma que muchos no puede pagar. En cambio a Contratistas responsables por Hidroituango hoy Gremios y congresistas le hacen barra para que no los sancionen y sigan con Contrato.¡Colombia! — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 26, 2021

"Cédale el contrato a alguien que no esté enredado, escójalo usted, pero no lo han querido hacer. ¿Y por qué no lo han querido hacer? Porque quieren presionar a la Contraloría para que no los sancionen", cuestionó el mandatario.



Con respecto a las versiones sobre sobre que el BID dejaría el proyecto, el alcalde informó que "no tiene ninguna cláusula que diga que dejen a los contratistas actuales. El BID está comprometido como nosotros en que el proyecto continúe".



