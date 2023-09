Un bochornoso episodio se registró en la mañana de este jueves, 21 de septiembre, en los pasillos del concejo de Medellín. El alcalde Daniel Quintero y el corporado Sebastián López, del Centro Democrático, sostuvieron una fuerte discusión enfrente de políticos, secretarios de despacho y medios de comunicación.



El mandatario local había llegado minutos antes a la sede del concejo, ubicada a pocos metros de la alcaldía —también en la Alpujarra—, para radicar el proyecto de acuerdo que pone en consideración la propuesta de diluir la participación de EPM en Tigo-UNE.

Sin embargo, tras radicar el documento en la secretaría general y en medio de una rueda de prensa en el corredor que conduce al recinto de sesiones, el mandatario fue increpado por el concejal López, uno de sus principales detractores.



Allí, el alcalde y el corporado protagonizaron un fuerte cruce de palabras que quedó registrado en múltiples videos captados por los empleados del concejo y los asistentes a la citación que hizo la alcaldía.



Ahora, Quintero se refiere al hecho en entrevista exclusiva de EL TIEMPO. El mandatario también menciona temas claves de su alcaldía y polémicas como el supuesto cartel de contrataciones que fue denunciado.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el momento en que se presentó el rifirrafe entre Daniel Quintero y concejal Sebastián López en Medellín. Foto: Cortesía

¿Qué pasó ayer en la discusión en el Concejo?

Estábamos en el concejo haciendo unas denuncias muy graves sobre UNE EPM Telecomunicaciones. Hace unos días Millicom, quienes administran la empresa contra nuestra oposición, durante todos estos años han venido destruyendo el valor de la empresa pública.



Nos dijo que había que o darles 600.000 millones de pesos más o que se iban a quedar con toda la empresa sin pasar por el concejo. Yo fui al concejo de la ciudad con la propuesta de ellos para que tengan que ir a allá y además dije que debían ser los concejales del Centro Democrático los que fueran coherentes porque durante los últimos 4 años fuimos cinco veces al concejo pidiendo que nos dejaran activar una cláusula que permitía recuperar la empresa o la plata y los concejales de Uribe y de 'Fico' decidieron las cinco veces negar esa recuperación con un cinismo increíble.

​

Llegaron a decir que preferían que la plata ser perdiera a que nosotros recuperáramos esa plata porque para ellos lo importante son las elecciones. Decían que si el alcalde tiene recursos entonces lo incluye en el Plan de Desarrollo.



Cuando dije eso se sintieron aludidos y entonces salieron a romper la rueda de prensa de forma grosera a insultar y yo reaccioné como debe reaccionar alguien que cuida los recursos públicos.



No puedo dejar que de forma cínica hagan lo que le están haciendo a la ciudad.

Pero esta misma una semana llamó 'bobo' a un concejal, insultó a otro y a una periodista le dijo 'operadora política', ¿esa es la manera?

Si de algo me he caracterizado es por decir la verdad aunque duela. Ustedes no saben el dolor que sentimos los antioqueños cuando nos meten los dedos a la boca y cuando nos tratan de tumbar. Lo que pasó aquí no es solo con UNE, también es Hidroituango. Es el cartel de los 20 billones de pesos que le ha quitado a la ciudad en los últimos 20 años, de forma cínica y burlona, creen que no tienen que responder. Se han aliado actores políticos.

​Favorecieron a los constructores de Hidroituango para que no tuvieran que pagar. Entregaron una empresa pública a una empresa que se dedicó a despedir a los trabajadores, a vender la infraestructura, que no le dio nada de utilidades a EPM, que quiere quedarse con todo sin pagar un peso. Ni siquiera han querido pasar por el concejo a darle la cara a la ciudad por lo que hicieron.

¿Quiénes están detrás de este supuesto cartel?

En Colombia, una de cada dos veces parece Álvaro Uribe y acá pasa lo mismo. ¿Dónde arranca eso? En 2013, una discusión en el concejo. El acalde de ese momento pedía que le entregáramos el control. Que la empresa siguiera siendo pública pero que el gobierno fuera de una empresa internacional. En este caso Millicom.



Hubo un voto que cambió en el último minuto de Bernardo Alejandro Guerra. Si se construyera un muro de la infamia su nombre debería aparecer allí sobre este tema. Este señor es hermano de Andrés Guerra, senador del Centro Democrático.



Cuatro veces fuimos al concejo a tratar de rescatar esos recursos, a activar una cláusula que capturaba valor para EPM. Hubo una llamada de Álvaro Uribe Vélez, incluso un trino, hace que los concejales cambien de opinión después de un esfuerzo largo explicándoles por qué el único que ganaba allí era Millicom.



Apareció Uribe para defender a Millicom, una empresa extranjera. Uribe también fue el que hizo lo de Telecom, el que está metido en un montón de cosas acá. La responsabilidad que le cae a él es política. A los concejales que votaron les cae una responsabilidad fiscal, por eso hay una demanda en la Contraloría.

¿Tienen pruebas de que alguien haya robado dinero en Tigo-UNE?

Robar no es solo que alguien se embosille la plata. Robar es que administren mal los recursos públicos y, aún peor, que le entreguen la plata pública a una empresa para que de forma programada vaya destruyendo el valor.



Lo que hace la empresa es que hace una estrategia contable. Una empresa vale por sus usuarios y por sus estados financieros. Ellos lo que hacen es que reducen a los usuarios para ganar mercado pero a costa de destruirse. Eso hace que la empresa pierda. Pérdidas de 400 millones de pesos al año.



Fuimos al concejo a rogarles, a pedirles que no dejaran perder la plata, a mostrarles que había una captura de valor, un detrimento patrimonial. Incluso lo aceptaron.

No me retracto de una sola de las palabras. Tampoco ocurrió solo en este caso. En Hidroituango esas mismas personas estaban luchando para que no demandáramos a los responsables, hoy condenados.

Durante la discusión de Tigo-UNE, uno de los argumentos para votar no fue la desconfianza, ¿ no asume responsabilidad política por los mensajes erráticos?

Ellos los califican ahora como erráticos pero es para excusar su responsabilidad. Primero ellos nos dijeron que lo iban a aprobar y lo rechazar. Luego les dijimos que esto se iba a perder. La cláusula nos permitía dos cosas. O que nos devolvieran la empresa, nosotros pagando por ella, ellos tenían la opción de decir que no y dijeron que no, o la otra es que a valor de mercado nos pagaran la plata que estaban administrando. Si decían que no toda la empresa salía a subasta.



Yo les dije "si ustedes están con el argumento de que es un problema de confianza dejemos que la plata llegue en el próximo gobierno". Ya en el desespero que se les acabaron todos los argumentos que tenían llega el mensaje de Uribe de que no pueden votar eso. ¿Por qué votar en contra de que se pierda la plata de la gente? No midieron las consecuencias, todo lo que dijimos que iba a pasar pasó y ahora tienen que responder por ello.

¿Qué va a pasar con Tigo-UNE? ¿La única alternativa es la dilución si es que el concejo la aprueba? ¿Qué otra salida hay?

Este es un tema que al que le faltan varios proceso. Ellos creían que iba a ser muy fácil, utilizaron las mayorías en la asamblea de accionistas para tratar de obligarnos a diluirnos al 98 por ciento. Nosotros estamos trabajando duro para que eso no pase y una de esas acciones fue llevar la propuesta de ellos al concejo.



¿Cuáles son los caminos que quedan? Una opción es que ellos pongan la plata, que presten la plata que necesita la empresa en este momento desde Millicom internacional. Segunda opción. Si ellos creen que la empresa vale 300.000 millones de pesos nosotros la compramos y la tercera opción es que el Gobierno Nacional intervenga, eso no significa liquidación, eso es a través de una reorganización que permite proteger los recursos públicos y garantizar la continuidad del servicio. La última es la dilución, pero tampoco íbamos vamos a dejar que fuera como ellos querían. Ellos querían que fuera a 2.000 pesos, cuando nuestra última valoración de acciones supera los 420.000 pesos. Esa empresa vale.

¿EPM estaría en condiciones financieras de poder comprar a Tigo-UNE y mantener la operación?

EPM es la segunda empresa más grande del país. En estos 4 años de gobierno bajamos sus deudas de 3,5 a 2,5 en EBITDA. Aumentamos la participación en el mercado del 25 al 35 por ciento, el últimos trimestre fuimos la empresa de mayores utilidades en el país. EPM es una empresa pública bien administrada que hoy tiene un valor de 120 billones de pesos. En Antioquia cuidamos lo públicos y nos da mucha rabia cuando alguien trata de sacarnos ventaja. Hasta que UNE fue propia le iba muy bien. En 10 años, el 96 por ciento del patrimonio ha sido eliminado de la empresa en términos contables.

Entendemos que por norma no puede hablar de política, ¿pero qué decirle a esos medellinenses que van a votar el 29 de octubre?

Que voten a consciencia, que lo hagan pensando en el futuro de la ciudad. Yo creo que hay un cartel que sigue vivo, que si no lo paramos, muchos daños hará. Pero también creo que Dios es el que pone y el que quita gobernantes. Que Dios y le gente sean los que decidan quién debe gobernar.

Hablando de carteles, esta semana la veeduría Todos por Medellín denunció un presunto cartel de contratación en una entidad de la alcaldía, ¿cuál es su respuesta frente a ello?

Ellos son expertos en carteles. Lo primero es quién hace la denuncia. La denuncia la hace una organización que se llama veeduría ciudadana, pero no es ciudadana. Fue creada 15 días después de que nosotros ponemos la demanda más grande que se haya puesto contra una empresa por la pérdida de recursos públicos en Hidroituango. Hubo oposición a que nosotros hiciéramos eso. Hoy todos condenados con las pruebas que presentamos y que nos han permitido recuperar 4,3 billones de pesos. Dicho esto, ellos crean el acta de constitución el 25 de agosto de 2020 y es financiado por las organizaciones que agrupan a estas empresas que fueron afectadas por las decisiones que nosotros tomamos.



Desde el primer año de gobierno pusieron un celular donde los ciudadanos podían poner denuncias y han puesto un millón de denuncias. Hacen una rueda de prensa, dicen que es un enredo y que todo está mal. Los órganos de control obviamente tienen que abrir investigaciones. Ellos siguen ganando ese ejercicio narrativo, porque es un ejercicio político. Les estorba un alcalde que ha sido incómodo y que los ha denunciado. Luego todo eso termina cerrado, porque es con pruebas flojas, sin argumentos de peso, conjeturas que carecen de realidad. Cuando los cierran los medios no dicen nada. Solo la semana pasada nos cerraron dos proceso de ellos y no salió en ningún titular.



¿Qué digo yo? Que entraremos a revisar, que los órganos de control revisarán también, yo les pido que abran esas investigaciones, seguramente ya las van a abrir y que los funcionarios que participaron en eso den las debidas explicaciones como lo han hecho en todos los casos. Seguramente va a pasar lo que ha pasado en todas, que terminan cerradas y que son simplemente cortinas de humo cuando pasan cosas que no les convienen como la revelación de lo que pasa en Tigo-UNE.

Alcalde, pero no todas las han cerrado. Una de ellas es por presuntas irregularidades en contratación de Buen Comienzo. La Fiscalía investiga a su exsecretaria de Educación y ella fue imputada por 4 delitos...

Maravillosa la investigación. Pero por ejemplo esa es una buena demostración de cómo funcionan ellos. Ahí ellos dijeron que hubo sobrecostos y, claro, salieron a hacer las investigaciones. Ya la Contraloría dijo sobre un contrato que no había sobrecostos sino que hubo ahorros por 500 millones de pesos. Y en el otro decían que había sobrecostos por 1.200 millones y la liquidación que salió hace poco decía que había un ahorro por 1.500 millones de pesos. Nosotros estamos esperando que pase lo mismo que ha pasado en todos los casos y es que los cierren.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ Y SEBASTIÁN CARVAJAL

EL TIEMPO MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @MariasRodriguez y @sebasvajal28