¿Quién es el dueño de la camioneta Toyota que atropelló a Daniel Quintero en Medellín?

El presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, solicitaron en las últimas horas a la Fiscalía General de la Nación investigar al conductor de la camioneta Toyota Corolla Cross que estuvo involucrado en una presunta agresión contra el exmandatario Daniel Quintero.



Los hechos —que se dieron a conocer por el propio exalcalde de Medellín a través de sus redes sociales— ocurrieron este fin de semana en la capital antioqueña, cuando Quintero se encontraba repartiendo propaganda política del candidato del partido Independientes Juan Carlos Upegui.

Según se puede ver en el video compartido por el político, una camioneta Toyota lo aprisionó contra un taxi en medio de un cruce vehicular en una calle de Medellín. "Aceleró a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo", explicó Quintero.



Aunque el exalcalde afirmó que no sufrió heridas de gravedad, sí señaló que presentaba dolores por el golpe entre los dos carros. "Es más grave lo que podría pasar si dejamos que estas cosas siguen pasando", dijo.



Y agregó: "El mensaje es a la responsabilidad, vamos a estar en las calles, esto no nos va a parar, vamos a seguir porque creemos que estamos defendiendo una causa justa. Todas las propuestas deben ser respetuosas y todos los candidatos tienen derecho a estar en la calle, yo no soy candidato, estoy defendiendo un par de candidaturas en las que creo".

La nuestra es la campaña del amor, la esperanza y el futuro. Rechazo absoluto a estos hechos y la campaña del odio desatada por el uribismo en Medellín. pic.twitter.com/fPKe3kE78f — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 9, 2023

¿Quién es el dueño de la camioneta?

Daniel Quintero, en el choque que sufrió. Foto: Daniel Quintero

Tras conocerse las imágenes en redes sociales, el presidente Petro pidió públicamente iniciar una investigación al respecto. “Le pido a la Fiscalía investigar la conducta de la persona que atenta contra el exalcalde de Medellín”, aseveró el primer mandatario.



Según Quintero, desde su equipo, ya iniciaron acciones correspondientes contra los agresores que transitaban en un vehículo con placa de Envigado. El exmandatario señaló que el acto "es una estrategia de odio coordinada por el uribismo que busca nuestra eliminación física, jurídica y social".



EL TIEMPO pudo establecer que la camioneta Toyota Corolla Cross modelo 2023 de color blanco perla metalizada fue matriculada en Envigado, al sur del Valle de Aburrá, en abril de 2022. Tiene póliza SOAT vigente con la Compañía Mundial de Seguros y cuenta con una garantía con una empresa de financiamiento del sector automotor.

Le pido a la fiscalía @FiscaliaCol investigar la conducta de la persona que atenta contra el exalcalde de Medellín. La disputa política no debe ser llevada a la violencia. Medellín es un territorio de Paz. https://t.co/6fVT7UNxf5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 9, 2023

Su dueño, según papeles conocidos por este diario, es un comerciante envigadeño de 32 años que se dedica a la compra y venta de frutas y verduras y tiene un establecimiento en el Pasaje Colombia Boyacá del centro de Medellín.



A su nombre no figuran antecedentes penales, disciplinarios ni policiales. Tampoco aparece en bases de datos de funcionarios públicos, ni tiene algún contrato con entidades del Estado.



En su última renovación de matrícula mercantil, que fue en 2022, no reportó utilidades por su operación comercial; sin embargo, obtuvo ingresos por 24,3 millones de pesos por el comercio al por menor de alimentos.



EL TIEMPO se comunicó con el comerciante a través del celular registrado en documentos públicos, pero no atendió las llamadas y mensajes para conocer su versión de lo sucedido con Daniel Quintero.



MEDELLÍN

